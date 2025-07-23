Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул на переговоры с Киевом

13:01 23.07.2025

Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с Киевом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча ожидается вечером в среду, сообщает РИА Новости.

Изменений в составе переговорной группы от РФ нет, делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

На повестке находятся вопросы, связанные с проектами меморандумов. Стороны также обсудят вопросы, касающиеся продолжения процесса взаимных обменов. При необходимости будут подниматься и другие темы.

В свою очередь, Владимир Зеленский расширил группу переговорщиков с 12 до 14 человек.

Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.