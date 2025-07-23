Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул на переговоры с Киевом

Переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле © МИД Турции

Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с Киевом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча ожидается вечером в среду, сообщает РИА Новости.

Изменений в составе переговорной группы от РФ нет, делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

На повестке находятся вопросы, связанные с проектами меморандумов. Стороны также обсудят вопросы, касающиеся продолжения процесса взаимных обменов. При необходимости будут подниматься и другие темы.

В свою очередь, Владимир Зеленский расширил группу переговорщиков с 12 до 14 человек.

Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.07.2025, 19:57
    Гость: vova

    Иосиф-"ГАДЁНЫШ" вообще то создал ракетно - ядерный щит, вместе с Курчатовым Королевым Келдышем и Лаврентием !!!

    Благодаря чему, ТЫ МАЛЬЧИК и ВСЕ МЫ еще живы !

  3. 23.07.2025, 18:57
    Гость: Вся история закончилась в 2003 году.

    Когда Путин подписал -- а Госдума и Совфед РФ ратифицировали -- окончательный договор между РФ и Украиной, признающий обе страны в границах РСФСР и УССР на 1991 год, соответственно.

    После этого взаимного подписания всё, что было до того, -- от времен скифов до времен Хрущёва -- уже не имеет значения. О том надо было думать до подписания договора. Последний договор обнуляет всю предыдущую историю -- по этому правилу планета Земля живёт после Тридцатилетней войны, как минимум.

    Поэтому "историк" Мединский -- даже если считать его настоящим историком -- тут действительно не при чём. Это не исторический вопрос в глазах мира.

  5. 23.07.2025, 16:45
    Гость: Знатоку истории

    Ты же сам назвал Киевскую Русь. Именно Русь, а не какая не Украина. Киевская Русь была, а вот Киевской Украины не было. Ты сам это доказал. А ты хоть помнишь как было основано первое русское государство? Древнерусское государство появилось около 882 года после того, как Вещий Олег объединил Новгород и Киев. Древнерусское государство именовалось Русской землей, или просто Русью. А доказательством того, что тут жили русские является то, что новгородские, владимирские, киевские летописи написаны на одном языке. И эти летописи написаны на старославянском (древнерусском). В XII веке Русская земля фактически распалась на самостоятельные государства, неподконтрольные киевскому князю, хотя его авторитет и формальное главенство над другими князьями еще долго признавались. Эту эпоху называли удельным периодом или периодом феодальной раздробленности. Хотя русские земли и распались, но русскими они быть не перестали и не перестали быть чужими. И Иван III вновь стал собирать русские земли. К 1478 году под руководством Ивана III Великого сложилось единое Русское государство
    Современные украинцы выделились из русских в конце 19-го - начале 20-го веков. И к этому приложили руки наши враги поляки и австро-венгры. Это их проект.

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