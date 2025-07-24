Жительница Москвы стала фигуранткой первого уголовного дела о дропперстве

© KM.RU, Михаил Попов

Столичные полицейские возбудили первое уголовное дело о дропперстве в отношении жительницы Москвы, которая передала личный банковский счет в управление мошенникам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющимся данным, подозреваемая, надеясь погасить имеющиеся долги, нашла подработку в сети Интернет. По указанию злоумышленников она открыла в одном из банков счет индивидуального предпринимателя, который в дальнейшем использовался для зачисления денежных средств, полученных преступным путем", - цитирует Волк "Интерфакс".

По словам представителя полиции, общая сумма, внесенная на этот счет, превысила миллион рублей. Информацию о совершенных банковских операциях 52-летняя жительница Москвы передавала своим кураторам посредством мессенджера. Как сообщила женщина полицейским в рамках служебной видеосъемки, она также предоставила кураторам данные от личного кабинета банковского счета - логин и пароль.

В настоящий момент москвичка задержана, в ходе обыска в ее квартире изъяты мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты.

По факту произошедшего столичные следователи возбудили первое уголовное дело о дропперстве (передаче банковского счета мошенникам) по ч.3 статьи 187 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Закон о дропперах вступил в силу в России 5 июля. Документ устанавливает уголовную ответственность для подставных лиц, которых мошенники используют для обналичивания или перевода украденных денег.

Максимальное наказание за дропперские преступления предполагает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей.

При этом уголовной ответственности можно избежать, если гражданин впервые передал злоумышленникам доступ к своей карте и активно сотрудничал со следствием для раскрытия преступлений, пояснили в МВД РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.07.2025, 19:51
    Гость: Лом

    Я не понял - она "обманывала людей"?
    Кого конкретно?
    Я знаю правительство систематически обманывает людей - но их к суду не привлекают, почему-то..
    Ах да, ведь Начальник неподсуден, никогда, в умах холопов по крайней мере.
    Никакого "преступления" тут нет и быть не может.
    Единственное "преступление", это то что кто-то не хочет или не может светить свои переводы.
    Это проблема невозможности реализовать свои права собственности. Деньги ка-бы есть, но ты должен проситеь позволения их тратить и только после уплаты мзды госрекету.
    Иными словами из-за произвола государства-же.

  4. 24.07.2025, 18:58
    Гость: VitalyKartashov

    А Вам и не надо ничего видеть. Откажитесь от гражданства и можете не соблюдать законы, от слова "вааще".

  5. 24.07.2025, 18:14
    Гость: Контроль обязательно нужен

    Без контроля пастуха всё стадо съедят злые Западные волки. А с контролем - и шашлык будет и шерсть

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