Мишустин уволил Михаила Гусмана с поста первого замгендиректора ТАСС

На на днях Гусман на пару с политологом Марковым ездил бить челом перед президентом Азербайджана. Который, напомню, удерживает в заложниках избитых в мясо русских айтишников. И СМИ которого, слившись в экстазе с азербайджанскими экспертами, полощут Россию.

"У меня вопрос немного шире. Сегодня Азербайджан, на мой взгляд, проводит совершенно уникальную внешнюю политику. И я даже не знаю, с каким другим государством можно сравнить, - лил елей Гусман. - В этом есть какой-то феномен, который не всем в мире понятен, и не все в мире это, мне кажется, по достоинству оценивают.

В этой связи у меня простой вопрос. Я понимаю, что спрашивать у Вас, как Вам это удается, – это все равно что спрашивать у виртуоза-скрипача, как он играет на скрипке. Он скажет: «Беру скрипку, смычок и играю». Но Ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах, которые позволяют Вам вести эту многовекторную политику.

Вот могли бы Вы сказать 5-7 базовых политических принципов Президента Алиева, которые могут вести столь, как мне кажется, успешную внешнюю политику?»

Это был единственный вопрос, который волновал журналиста на фоне избитых лиц граждан России, согнутых конвоирами в три погибели.