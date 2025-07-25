Мишустин уволил Михаила Гусмана с поста первого замгендиректора ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана с должности, пишет РБК

Гендиректор агентства Андрей Кондрашов поблагодарил Гусмана «за все 30 лет его неустанной работы в ТАСС» и пожелал «ветерану агентства» новых проектов и талантливых команд.

Михаил Гусман — журналист, радио- и телеведущий, занимал пост первого замгендиректора информационного агентства ТАСС с 1999 года. Младший брат режиссера и телеведущего Юлия Гусмана.

Гусману 75 лет. С 2000 года ведет телевизионный цикл «Формула власти», автором которого и является. Также возглавляет российский комитет международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, состоит в Межправительственном совете этой организации по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и комиссии России по делам ЮНЕСКО.

Гусман имеет звания заслуженного работника культуры России (2001) и заслуженного журналиста России (2018).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.07.2025, 17:53
    Гость: Москва- фактами жоглирует

    А,что значит в вашем понимании,"не любит евреев-христиан"? Вы точно знаете.что он крещёный?

  2. 25.07.2025, 17:49
    Гость: ЕСовец

    ...как бы учился,как бы возглавлял комитет комсомола института,потом,как бы,побывал в армии ....
    типичный комсомольский болтун-дармоед,как и его братец-прощелыга.Уродились же оба такие пронырливые,жировали во все времена и при всякой власти.Лично у меня всегда вызывали отвращение.

  3. 25.07.2025, 17:48
    Гость: Коц

    На на днях Гусман на пару с политологом Марковым ездил бить челом перед президентом Азербайджана. Который, напомню, удерживает в заложниках избитых в мясо русских айтишников. И СМИ которого, слившись в экстазе с азербайджанскими экспертами, полощут Россию.

    "У меня вопрос немного шире. Сегодня Азербайджан, на мой взгляд, проводит совершенно уникальную внешнюю политику. И я даже не знаю, с каким другим государством можно сравнить, - лил елей Гусман. - В этом есть какой-то феномен, который не всем в мире понятен, и не все в мире это, мне кажется, по достоинству оценивают.

    В этой связи у меня простой вопрос. Я понимаю, что спрашивать у Вас, как Вам это удается, – это все равно что спрашивать у виртуоза-скрипача, как он играет на скрипке. Он скажет: «Беру скрипку, смычок и играю». Но Ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах, которые позволяют Вам вести эту многовекторную политику.

    Вот могли бы Вы сказать 5-7 базовых политических принципов Президента Алиева, которые могут вести столь, как мне кажется, успешную внешнюю политику?»

    Это был единственный вопрос, который волновал журналиста на фоне избитых лиц граждан России, согнутых конвоирами в три погибели.

  4. 25.07.2025, 17:33
    Гость: Гость

    Гусман, Марков, Шевченко и другие - лоббисты интересов Баку в России. С их помощью Алиев продвигал свои интересы в российском обществе.

  5. 25.07.2025, 17:33
    Гость: Я

    Теперь волнуюсь за психическое состояние МИДовских долгожителей - ведь последние 20 лет два братэлло Гусман заносили "чёрную икру" туда от Алиева для лоббирования азеро-турецких интересов и заносит успешно....а теперь кто будет заносить? Пашинян, который дальний родственник силикованной Мехрибан Пашаевой?

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