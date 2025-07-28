Управляющие компании хотят продавать долги граждан за ЖКУ

12:20 28.07.2025

Растущая задолженность граждан по коммунальным платежам беспокоит управляющие многоквартирными домами компании. Они просят власти разрешить переуступать права требования по таким обязательствам третьим лицам, в том числе коллекторам.

Как стало известно "Коммерсанту", 23 июля 2025 года председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой письма с просьбой внести поправки в п. 18 ст. 155 Жилищного кодекса РФ. Сейчас этот пункт запрещает управляющим компаниям (УК) уступать право требования по возврату просроченной задолженности граждан за ЖКУ третьим лицам, инициаторы же просят органы власти снять этот запрет.

Снятие запрета на переуступку прав требований задолженности за ЖКУ должно позволить управляющим организациям, ТСЖ, ТСН увеличить денежный поток в условиях роста долгов населения за коммунальные услуги, которые приводят к кассовым разрывам УК. По данным, отраженным в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной правительством РФ, долги за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ со стороны организаций и населения по итогам 2021 года составили почти 1,5 трлн руб. Только общая задолженность населения за ЖКУ в первом квартале 2023 года составляла почти 900 млрд руб.