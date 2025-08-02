Стоимость минимального набора для подготовки к школе выросла на 7%

15:10 2.08.2025

Стоимость минимального набора для подготовки к школе составила в этом году 16,2 тыс. рублей, что на 7% выше уровня прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В качестве условного минимального набора для школы учитывалась школьная форма, рюкзак, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей, пенал.

Дороже всего обходился рюкзак — на него тратили свыше 4 тыс. рублей, на школьную форму — 3,1 тыс. рублей, дополнительные брюки или юбка обходились еще почти в 1 тыс. рублей. Число покупок школьных товаров в июне–июле оказалось ниже прошлогоднего уровня на 9%. Однако спрос на рюкзаки и канцелярию оказался выше.