Стоимость минимального набора для подготовки к школе выросла на 7%
Стоимость минимального набора для подготовки к школе составила в этом году 16,2 тыс. рублей, что на 7% выше уровня прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
В качестве условного минимального набора для школы учитывалась школьная форма, рюкзак, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей, пенал.
Дороже всего обходился рюкзак — на него тратили свыше 4 тыс. рублей, на школьную форму — 3,1 тыс. рублей, дополнительные брюки или юбка обходились еще почти в 1 тыс. рублей. Число покупок школьных товаров в июне–июле оказалось ниже прошлогоднего уровня на 9%. Однако спрос на рюкзаки и канцелярию оказался выше.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На Западе всё дорожает и чернеет. В Москве всё дорожает и чернеет. Душа радуется
почему путин до сих пор не разогнал долбанную г.думу и т.д ведь они не кому не нужны (дормоеды) от них только вред. в времена СССР один раз в пять лет собирались депутаты что то решали и все . теперь эти д-бы мучают каждый месяц . что не закон то дурнее . теперь собак жальче чем детей
Перышки за пол-копейки были крайне хреновыми - рвали бумагу и брызгали. Набор с золочеными кончиками стоил 20 коп, вот теми писать можно было. Но в ход из 10 штук, шло 3, у остальных носик был для толстых линий. Невылевайки тоже разные были, но мешочек для переноски (крепился к ручке портфеля) был необходим для всех, ибо выливались с завидной постоянностью, ежели внутри портфеля носить. На авторучки массово перешли в начале 60-х, на шариковые, где-то в конце 60-х. По поводу инфляции. А Вы в золоте посчитайте. Подсказка - сейчас грамм Au стоит 8040 руб. А в 1961 один рубля якобы 0.987412 грамма. Совсем другие цифры получаются.
На западе тоже всё дорожает и это должно быть как бальзам на душу.
Учили по-разному. На порядок умнее - более чем спорно. Воду у телевизоров сейчас не заряжает. Форму в школе у мальчишек не помню. Ходили кто в чем, особенно на селе.