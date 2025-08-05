Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время
Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее или ночное время, в частности, от работающего пылесоса или стиральной машины.
"Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте - запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням и штрафы для нарушителей. Пока законопроект находится на стадии рассмотрения", - рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Он напомнил, что к шуму относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных - продолжительный лай собак, мяуканье кошек, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, "громкое выяснение отношений". Он также отметил, что нарушение режима тишины влечет за собой административную ответственность.
"Согласно статье 6.4 КоАП РФ нарушение режима влечет за собой административную ответственность. Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей. Должностные лица заплатят от 1 до 2 тысяч рублей. Для ИП без образования юридического лица штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток. Административная ответственность для юридических лиц заключается в штрафе от 10 до 20 тысяч рублей и приостановке деятельности до 90 суток", - добавил Машаров.
Он также отметил, что соседи вправе обратиться в полицию, а также в управляющую компанию на нарушителя, подчеркнув, что, кроме того, можно обратиться с исковым заявлением в суд с целью компенсации морального вреда.
Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов подчеркнул, что КоАП РФ не содержит прямого запрета на совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, "однако, в КоАП РФ предусмотрена ответственность" за нарушение санитарного законодательства, которое, в свою очередь, ограничивает уровень шума. Машаров отметил, что соответствующие ограничения действуют почти в каждом субъекте РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А как насчёт тех ездюков, которые рассекают на авто без глушителей?
глупости такие,что в СССР даже сильно пившие Хрущ и Ворошилов такую галиматью не придумали бы....Полно было частников имевших приработок ремонтом разной утвари,обуви,шили платья,юбки,брюки ,торговали цветами,даже при грозном КГБ люди спокойна шабашили на своих машинах,чинили радиотехнику,электрику - никто никакими пошлинами не облагал,кто-то ночью на машинке шил - не жалуются,так и нормально.Неужели в СССР такое число придурков выросло,что они подобный бред узаконивают? Ведь эти клоуны учились и родили в СССР! Как на фоне Гагарина,Харламова,Магомаева такие не-пойми-кто выросли?
а там свободно продают короткоствол и минималка 800 рублей в час. Начнём может с этих моментов?
КАК, интересно кто то докажет, что соседи шумят, стирают,пылесосят? Полицаи будут выезжать по вызовам нервных злобных соседей? А, если соседи справку из психушки имеют? нет, главное здесь не это. главное здесь штрафы. Это не просто мода на штрафы, это специальная политика порабощения и унижения народа.
У империалистов и трех-, и четырехтарифная практикуется. Другой вопрос, что бОльшая часть населения у них живёт в индивидуальных домах, да и со звукоизоляцией получше.