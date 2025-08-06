В России на треть выросло число дел об отмывании денег

09:14 6.08.2025

За первые шесть месяцев 2025 года в России было возбуждено 862 уголовных дела, связанных с легализацией преступных доходов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на июльскую сводку МВД.

Этот показатель на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примерно половина всех выявленных эпизодов касалась отмывания средств в крупном и особо крупном размере — свыше 1,5 млн и 6 млн рублей соответственно.

По словам управляющего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, одной из самых распространенных схем остается обналичивание денег через компании-однодневки.

«Также нередко преступные доходы легализуют путем приобретения недвижимости, драгметаллов, криптовалюты или ценных бумаг на подставных лиц, — пояснил эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов. — В последнее время набирают обороты новые методы: использование микрофинансовых организаций, фиктивных фондов и перевод средств через посредников в третьих странах».

По статистике МВД, за первое полугодие 2025-го также выросло число коррупционных преступлений — их количество увеличилось на 20% и приблизилось к 17 тысячам случаев. Только за первый квартал текущего года дела о взятках и злоупотреблениях были возбуждены против не менее чем 99 депутатов и высокопоставленных чиновников.