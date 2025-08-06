В России на треть выросло число дел об отмывании денег
За первые шесть месяцев 2025 года в России было возбуждено 862 уголовных дела, связанных с легализацией преступных доходов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на июльскую сводку МВД.
Этот показатель на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примерно половина всех выявленных эпизодов касалась отмывания средств в крупном и особо крупном размере — свыше 1,5 млн и 6 млн рублей соответственно.
По словам управляющего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, одной из самых распространенных схем остается обналичивание денег через компании-однодневки.
«Также нередко преступные доходы легализуют путем приобретения недвижимости, драгметаллов, криптовалюты или ценных бумаг на подставных лиц, — пояснил эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов. — В последнее время набирают обороты новые методы: использование микрофинансовых организаций, фиктивных фондов и перевод средств через посредников в третьих странах».
По статистике МВД, за первое полугодие 2025-го также выросло число коррупционных преступлений — их количество увеличилось на 20% и приблизилось к 17 тысячам случаев. Только за первый квартал текущего года дела о взятках и злоупотреблениях были возбуждены против не менее чем 99 депутатов и высокопоставленных чиновников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Значит отмывщикам и прачкам дают небольшие сроки,чего бояться.
Хоть одна хорошая новость с утра. Значит есть что отмывать.
У гегемонов издавна все просто - кто неугоден - у того и "доходы незаконные".А такое ворье как верный зелибобик,ворующий миллиардами долларов,или евро-холуи типа прибалтов- не...не слышали и не видели :))
Ну дык если высасывать тн "законы" из пальца и по приказу Кагала из-за бугра - можно всех людей в рф посадить за "отмывание".
Это поразительно, как эрефейская бюрократия радостно запрыгнула в вагон законов принятых сша для удушения вначале мафии в сша, а потом для ведения войны против рф!
Причем даже в самих сша эти законы были признаны противоречащим конституции, но были пропдавлены еврейским лобби все-равно..
А что означает "преступные доходы" ?Кто это определил ?Может,человек просто не захотел отдавать жирный кусок своего заработанного алчным сами знаете кому ?
Вы сотнями миллиардов НАШИХ ЖЕ долларов с народом не шибко-то делитесь,а ?
Если Гражданина все устраивает - то он и налоги платит.А если все вот так - то уж извиняйте !
Ни нам "от вашего столика",ни наоборот.