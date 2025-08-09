В России стартовала Всероссийская перепись воробьев

18:42 9.08.2025

С 9 по 17 августа в России проходит Всероссийская перепись воробьев. Внести свой вклад в большой научный проект может каждый житель страны, сообщают "Вести".

По данным ученых, популяция воробьев уменьшается с каждым годом. Главной причиной этого называют исчезновение мест для гнезд, так как в современных домах и строениях нет щелей и укромных уголков для пернатых.

Кроме того, из-за постоянной стрижки газонов семена, которыми питаются птицы, не успевают созреть, в итоге многие особи погибают от голода. Также от химикатов гибнут насекомые, что является источником пищи для них.

Акция помогает специалистам собрать сведения о численности воробьев на максимально возможной по размерам территории.

Все желающие могут построить маршруты для прогулки по местам, где могут обитать птицы. Это парки, скверы, зеленые зоны, детские сады и школы, а также частный сектор.

Россияне могут делать фото и видео стай воробьев и загружать данные на сайт переписи.