В России стартовала Всероссийская перепись воробьев
С 9 по 17 августа в России проходит Всероссийская перепись воробьев. Внести свой вклад в большой научный проект может каждый житель страны, сообщают "Вести".
По данным ученых, популяция воробьев уменьшается с каждым годом. Главной причиной этого называют исчезновение мест для гнезд, так как в современных домах и строениях нет щелей и укромных уголков для пернатых.
Кроме того, из-за постоянной стрижки газонов семена, которыми питаются птицы, не успевают созреть, в итоге многие особи погибают от голода. Также от химикатов гибнут насекомые, что является источником пищи для них.
Акция помогает специалистам собрать сведения о численности воробьев на максимально возможной по размерам территории.
Все желающие могут построить маршруты для прогулки по местам, где могут обитать птицы. Это парки, скверы, зеленые зоны, детские сады и школы, а также частный сектор.
Россияне могут делать фото и видео стай воробьев и загружать данные на сайт переписи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А ещё перепись тараканов.
Китай вспомнился. Борьба с четырьмя вредителями.
Много!
И главное во время, других дел нет. Это что нследие великого Мао покоя не дает.
Классно придумали чиновники - есть теперь чем заняться бездельникам. Предлагаю еще провести всероссийскую перепись комаров - чтобы побольше срубить бабла!