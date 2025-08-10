Медведев посоветовал Трампу «отправить спецназ в Киев»

14:56 10.08.2025

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию The New York Times, в которой говорилось о тайном приказе президента США Дональда Трампа Пентагону. Газета утверждала, что Трамп распорядился применять военную силу против некоторых латиноамериканских наркокартелей, пишет «Коммерсант».

Дмитрий Медведев считает, что американская армия должна так же действовать в отношении властей Украины, которые, по его словам, вербуют в ряды ВСУ представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей.

«Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества. Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность», - написал политик в своем телеграм-канале.

По его мнению, если президент США действительно поручил американской армии действовать против наркокартелей Латинской Америки, «то есть вариант получше». «Надо отправить армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников без каких-либо рисков для жизни. Можно и в здании на Банковой пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса»,— написал Дмитрий Медведев.