Медведев посоветовал Трампу «отправить спецназ в Киев»

Стоп-кадр из видеотрансляции

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию The New York Times, в которой говорилось о тайном приказе президента США Дональда Трампа Пентагону. Газета утверждала, что Трамп распорядился применять военную силу против некоторых латиноамериканских наркокартелей, пишет «Коммерсант».

Дмитрий Медведев считает, что американская армия должна так же действовать в отношении властей Украины, которые, по его словам, вербуют в ряды ВСУ представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей.

«Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества. Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность», - написал политик в своем телеграм-канале.

По его мнению, если президент США действительно поручил американской армии действовать против наркокартелей Латинской Америки, «то есть вариант получше». «Надо отправить армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников без каких-либо рисков для жизни. Можно и в здании на Банковой пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса»,— написал Дмитрий Медведев.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.08.2025, 18:52
    Гость: А Трамп посоветует Медведеву

    Отправить спецназ в Москву. Там конечно не колумбийцы с мексиканцами, но тоже ребятки весьма загорелые "работают" по тому же профилю

  4. 10.08.2025, 16:02
    Гость: другими словами это означает

    разрешение на размещение американского воинского контенгента на Украине

Все комментарии (9)
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
