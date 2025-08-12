В Госдуму внесен проект о запрете бесплатного обучения для детей мигрантов
В Госдуму внесен проект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов. Документ предполагает, что дети иностранных граждан должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Кроме того, проект ограничивает до трех количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей мигрантов при приеме в школу, пишет «Коммерсант».
Проект поправок в ст. 78 закона «Об образовании» внесла межфракционная группа депутатов, среди которых Ярослав Нилов (исключен из ЛДПР), Яна Лантратова (СРЗП) и Нина Останина (КПРФ).
В пояснительной записке авторы приводят статистику МВД, согласно которой в России насчитывается более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов. В российских школах обучаются около 181 тыс. детей мигрантов, и они «испытывают трудности с освоением русского языка и школьной программы, что требует индивидуального подхода». Депутаты также отмечают, что из-за роста числа детей мигрантов в школах не хватает мест и растет нагрузка на учителей.
О подготовке соответствующих поправок Нилов сообщал в начале августа. После заявлений депутата против инициативы выступили в Минпросвещения. В частности, директор департамента общеобразовательной политики Минпросвещения Александр Реут заявлял, что запрет на бесплатное обучение в школах для детей иностранных граждан противоречит Конституции РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хотя временный гастарбайтер и мигрант прибывший РФ на постоянное жительство, не одно и тоже. Однако их дети имеют одинаковые права на бесплатное образование по Конституции РФ,а поэтому если для них ввести плату за обучение в школе, то это уже нарушение закона. Выход из этого юридического тупика в том что те страны откуда прибыли мигранты должны платить за обучение детей своих граждан. Если не согласны, то домой со всем семейством.Это не плата за обучение за конкретного школьника, а компенсация РФ за затраты обучения иностранных детей в наших школах.
"национальность" и "племенная принадлежность", ЭТНИЧНОСТЬ.
Сталин в своей работе 1913 года объяснил, что национальность не связана с принадлежностью к определённому народу, но только к нации, т.е., к государству.
У всех граждан Дагестана их национальность - ДАГЕСТАНЦЫ.
Перспективы выгодно торговать иранскими овощами и китайским ширпотребом никто мигрантов не лишает. Кроме того, никто пока не отменил липовые дипломы и их аналоги.. Знания никто толком не проверяет.
В этнические банды сбиваются не на основе недостатка образования, а на дугой основе.. Предполагаю, д либо на бандитской, либо на радикально-религиозной. Вообще говоря, основу сбиваться, надо изучить и поставить под контроль. Изучить для, начала казанский опыт.
-----
Есть мигранты, которые пошли на СВО, чтобы получить российское гражданство законно. И чтобы у их детей были официальные льготы. С этими совсем другой разговор.
В Красноярске сняли на видео тысячи заполонивших улицы мигрантов. Видеоролик, записанный местной жительницей, опубликовал Telegram-канал «Русские Новости».
уже не знает русского языка.
А ДОЛЖЕН?
СССР был государством с 15-ю национальными республиками.
Русский язык был необходимостью.Для понимания друг друга и КОМАНД в Армии, на союзных предприятиях и в жизни.Прекрасные брежневские времена. Без границ.
Билет на поезд без паспорта. Хоть в Ригу,хоть в Одессу.Нет Союза,нет необходимости в русском языке.
Кому надо,выучит.