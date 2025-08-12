В Госдуму внесен проект о запрете бесплатного обучения для детей мигрантов

11:56 12.08.2025

В Госдуму внесен проект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов. Документ предполагает, что дети иностранных граждан должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Кроме того, проект ограничивает до трех количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей мигрантов при приеме в школу, пишет «Коммерсант».

Проект поправок в ст. 78 закона «Об образовании» внесла межфракционная группа депутатов, среди которых Ярослав Нилов (исключен из ЛДПР), Яна Лантратова (СРЗП) и Нина Останина (КПРФ).

В пояснительной записке авторы приводят статистику МВД, согласно которой в России насчитывается более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов. В российских школах обучаются около 181 тыс. детей мигрантов, и они «испытывают трудности с освоением русского языка и школьной программы, что требует индивидуального подхода». Депутаты также отмечают, что из-за роста числа детей мигрантов в школах не хватает мест и растет нагрузка на учителей.

О подготовке соответствующих поправок Нилов сообщал в начале августа. После заявлений депутата против инициативы выступили в Минпросвещения. В частности, директор департамента общеобразовательной политики Минпросвещения Александр Реут заявлял, что запрет на бесплатное обучение в школах для детей иностранных граждан противоречит Конституции РФ.