Детям пленных и пропавших без вести российских военных увеличат выплаты

09:05 12.08.2025

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения, предусматривающие увеличение объема средств на социальные выплаты детям российских военнослужащих, погибших или пропавших без вести при защите Донбасса.

Теперь на эти цели направят более 9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение от 11 августа размещено на официальном портале правовой информацbb-

Подписанный документ вносит поправки в правительственное распоряжение от 29 января 2025 года, где ранее сумма составляла 3,6 млрд рублей. После изменений показатель увеличен до 9,3 млрд. Средства предназначены для ежемесячных выплат детям военнослужащих, входящих в отдельную категорию.

Ранее, 31 июля, президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам специальной военной операции и добровольцам Донбасса право на получение двух пенсий. Также документ закрепил возможность для наследников погибших военнослужащих получать пенсионные накопления без судебного восстановления пропущенного срока.