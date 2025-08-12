Детям пленных и пропавших без вести российских военных увеличат выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения, предусматривающие увеличение объема средств на социальные выплаты детям российских военнослужащих, погибших или пропавших без вести при защите Донбасса.
Теперь на эти цели направят более 9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение от 11 августа размещено на официальном портале правовой информацbb-
Подписанный документ вносит поправки в правительственное распоряжение от 29 января 2025 года, где ранее сумма составляла 3,6 млрд рублей. После изменений показатель увеличен до 9,3 млрд. Средства предназначены для ежемесячных выплат детям военнослужащих, входящих в отдельную категорию.
Ранее, 31 июля, президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам специальной военной операции и добровольцам Донбасса право на получение двух пенсий. Также документ закрепил возможность для наследников погибших военнослужащих получать пенсионные накопления без судебного восстановления пропущенного срока.
Да, то ли дело у бандеровцев- им 200-х сотого в рыло, а они: нее, надо ДНК экспертизу, а это не сразу и ошибки могут...
посчитать то получается 10 лярдов поделить на 100 тысяч 200-Х то получим 100 тысяч в месяц. А ежелли у погибшего 2-3 дети? А сколько левых детей приписать их жёны? Это как в фильме с Чилентано - когда пришли соц работникики нему, фейковому инвалиду на коляске, чтобы подсчитать его детей, так его жена весь двор соседских детей собрала (как бы они ее дети)
Чтобы взять эти поборы и штрафы надо чтобы у людей были эти деньги.
Судя по тому, что глаголит Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, они теперь станут жить лучше, но без отцов.
придумают еще порцию штрафов и поборов.