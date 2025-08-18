18 августа — день траура в Рязанской области в связи с трагедией на заводе

В понедельник, 18 августа, в Рязанской области объявлен днём траура в связи с трагедией на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района.

На всей территории региона флаги приспущены в знак уважения. Учреждения культуры, телерадиокомпании и другие организации приостановили все развлекательные мероприятия, пишет МК.

Трагедия 15 августа 2025 года на заводе «Эластик» в Рязанской области:

В 10:30 15 августа на предприятии произошло возгорание в одном из производственных цехов. Первоначально сообщалось о четырёх погибших и более 100 пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ за нарушение требований промышленной безопасности.

Фото: МЧС РФ

Последние данные на 18 августа:

По состоянию на 7:00 18 августа число погибших возросло до 20 человек, пострадали 134 человека. Из них 31 пациент находится в стационарах Рязани и Москвы, 103 проходят амбулаторное лечение.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий ЧС, поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно.


Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о материальной помощи семьям погибших и пострадавшим, а также предусмотрел выплаты для владельцев повреждённого имущества: семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб., а пострадавшим — от 313 тыс. до 627 тыс. руб. в зависимости от причиненного здоровью вреда. Жителям поселка Лесной, имущество которых пострадало из-за взрыва, пообещали материальную помощь в размере 15 тыс. руб.

Первые выплаты были произведены 17 августа.

  1. 18.08.2025, 17:36
    Гость: stalker

    Если мне память не изменяет ещё в 2021 году, т.е до начала СВО, там уже бы пожар. И при этом погибло 17 человек. Похоже, что та трагедия кое-кого ничему не научила.

  5. 18.08.2025, 14:57
    Гость: Статус в ЕГРЮЛ:

    прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (04.06.2024).

