Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами пяти государств

18:33 18.08.2025

Президент России Владимир Путин созвонился с лидерами ЮАР, Индии, Бразилии, Киргизии и Таджикистана и рассказал им об итогах переговоров на Аляске, сообщает РИА Новости.

Путин поделился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне в Анкоридже. Южноафриканский лидер, со своей стороны, поддержал дипломатические усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса.

Российский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поблагодарил Путина за предоставленную информацию об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этой теме.

Президент России рассказал о результатах встречи на Аляске и бразильскому коллеге Луису Инасио Луле да Сильве. Он отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы в рамках "Группы друзей мира на Украине".

Путин поделился оценками саммита России и США с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Он, в свою очередь, поддержал меры, нацеленные на достижение долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.

Российский лидер также созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске. Он в ответ приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса.