Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами пяти государств

Президент России Владимир Путин созвонился с лидерами ЮАР, Индии, Бразилии, Киргизии и Таджикистана и рассказал им об итогах переговоров на Аляске, сообщает РИА Новости.

Путин поделился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне в Анкоридже. Южноафриканский лидер, со своей стороны, поддержал дипломатические усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса.

Российский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поблагодарил Путина за предоставленную информацию об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и договорились продолжить диалог по этой теме.

Президент России рассказал о результатах встречи на Аляске и бразильскому коллеге Луису Инасио Луле да Сильве. Он отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы в рамках "Группы друзей мира на Украине".

Путин поделился оценками саммита России и США с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Он, в свою очередь, поддержал меры, нацеленные на достижение долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.

Российский лидер также созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске. Он в ответ приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 18.08.2025, 22:42
    Гость: Бобер

    Только набрал авторитет пообщавшись с Трампом и сразу спустил его в кругу незалежных среднеазиатов. Куда смотрит имиджмейкер? Так глупо выглядит обычно писков.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
«Курск» был все-таки потоплен «Мемфисом»?
Нефть, помидоры, торговая мафия: Москва ищет болевые точки Баку в России
Накануне судьбоносной «встречи в верхах»: как не обмануться еще раз, или Начнет ли Россия свою игру
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев перечислил первые результаты саммита на Аляске
Избранное
Рецензия на фильм «Пила. Спираль»: Оборотни в погонах против нового Джокера
Русская печь- это чудо печь
Хроники Апокалипсиса: в обесточенном Приморье лед падал со всех сторон
Кошка Сашка «Звуковой барьер» (интернет-сингл)
Претензии на цивилизационное лидерство: зачем Турция вышла из «Стамбульской конвенции» о предотвращении насилия
Дмитрий Ревякин укрепил поклонников песней добрых пожеланий
Партия защиты богачей выдаёт себя с головой
«В США должны были судить вновь избранного президента США Байдена за участие в организации массовых фальсификаций выборов»
Для российских солдат из крымских воинских частей провели Дни национальной казахской кухни
Импортозамещение провалилось: российские отельеры подложили свинью нашим туристам
Знакомство с минимализмом: 4 главных вопроса для осознанных покупок
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации