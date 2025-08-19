Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ

14:33 19.08.2025

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с предложением рассмотреть возможность освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

В обращении отмечается, что в условиях экономической нестабильности и роста цен на основные товары и услуги поддержка наиболее уязвимых слоев населения приобретает особую значимость, «особенно с учетом перехода с 1 января текущего года на прогрессивную шкалу налогообложения».

«Освобождение от НДФЛ для граждан с такими доходами позволит существенно улучшить их финансовое положение и повысить уровень жизни», - отметил Слуцкий.

По словам Слуцкого, сегодня около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тысяч рублей.

«Люди, которые получают 25-27 тысяч в месяц, живут на грани бедности, а государство еще с них собирает налоги. Это похоже на какое-то изощренное глумление, потому что человек, который еле сводит концы с концами, не должен отдавать последнее государству», - сказал он.