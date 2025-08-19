Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с предложением рассмотреть возможность освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
В обращении отмечается, что в условиях экономической нестабильности и роста цен на основные товары и услуги поддержка наиболее уязвимых слоев населения приобретает особую значимость, «особенно с учетом перехода с 1 января текущего года на прогрессивную шкалу налогообложения».
«Освобождение от НДФЛ для граждан с такими доходами позволит существенно улучшить их финансовое положение и повысить уровень жизни», - отметил Слуцкий.
По словам Слуцкого, сегодня около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тысяч рублей.
«Люди, которые получают 25-27 тысяч в месяц, живут на грани бедности, а государство еще с них собирает налоги. Это похоже на какое-то изощренное глумление, потому что человек, который еле сводит концы с концами, не должен отдавать последнее государству», - сказал он.
Государство не нуждается в вашем уважении. Ему нужно ваше послушание. Всё в Евразии как надо
Это в 90-е $300 были деньги и то не очень большие, я например, работая рабочим 4 разряда зарабатывал по тогдашнему курсу $100 с небольшим. А в 2011-м году моя очень небольшая зарплата инженера по тогдашнему курсу составляла уже около $250. А сейчас у меня пенсия по нынешнему курсу составляет $260.
Доллар "худеет" вместе с рублём, только намного медленнее.
Поэтому в нынешние времена $300 - это действительно нищета.
ренеть.. Одно сплошное ворье кругом..
"По словам Слуцкого, сегодня около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тысяч рублей". Это и есть основное "достижение" нынешнего государства за 35 лет своего существования ? И после этого оно себя с СССР сравнивает. Не позорились бы лучше. При таких "достижениях" уважать государство не за что.
Найдут другой способ залезть в карман.