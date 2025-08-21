Впервые капитаном атомного ледокола стала женщина

10:05 21.08.2025

Корпорация Росатом объявила о назначении первой женщины-капитана атомного ледокола. На торжественном шоу «Эра мечтателей», приуроченном к 80-летию госкорпорации, стало известно, что капитаном атомохода «Ямал» станет Марина Старовойтова.

Свою карьеру в море Марина Старовойтова начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в «Атомфлот» с дипломом старшего помощника капитана.

Затем Марина Старовойтова поступила на «Ямал», где ее в начали назначили старшим помощником капитана, а теперь и капитаном.

В комментарии журналистам она подчеркнула значимость события как для себя лично, так и для истории российского ледокольного флота.

«Это очень важный момент для меня и для отрасли», — отметила Старовойтова.

Она поблагодарила за оказанное доверие, добавив, что осознает масштаб ответственности перед экипажем. По ее словам, с детства она восхищалась мощью атомных ледоколов и профессионализмом их команд.

«Капитаны атомных ледоколов — это люди, закаленные Арктикой», — заключила она.