Впервые капитаном атомного ледокола стала женщина

Корпорация Росатом объявила о назначении  первой женщины-капитана атомного ледокола. На торжественном шоу «Эра мечтателей», приуроченном к 80-летию госкорпорации, стало известно, что капитаном атомохода «Ямал» станет Марина Старовойтова.

Свою карьеру в море Марина Старовойтова начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в «Атомфлот» с дипломом старшего помощника капитана. 

Затем Марина Старовойтова поступила на «Ямал», где ее в начали назначили старшим помощником капитана, а теперь и капитаном.

В комментарии журналистам она подчеркнула значимость события как для себя лично, так и для истории российского ледокольного флота.

«Это очень важный момент для меня и для отрасли», — отметила Старовойтова.

Она поблагодарила за оказанное доверие, добавив, что осознает масштаб ответственности перед экипажем. По ее словам, с детства она восхищалась мощью атомных ледоколов и профессионализмом их команд.

«Капитаны атомных ледоколов — это люди, закаленные Арктикой», — заключила она.

  1. 21.08.2025, 16:56
    Гость: А

    афицеры и матросы с этой субмарины рискуют не за "крен" собачий...а чё, мужики перевелись?

  3. 21.08.2025, 16:07
    Гость: Имрек

    Ну нахрена? Monkey see, monkey do? Копировать империалистов с точностью до опечаток в надписях.

  4. 21.08.2025, 15:40
    Гость: Два мужика

    -Петро, ты в горящую избу войдешь?
    -Не-а.
    -Петро, а коня на скаку остановишь?
    -Не-а.
    -Петро, вот за что я тебя уважаю, что ты не баба.

Все комментарии (19)
