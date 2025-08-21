Впервые капитаном атомного ледокола стала женщина
Корпорация Росатом объявила о назначении первой женщины-капитана атомного ледокола. На торжественном шоу «Эра мечтателей», приуроченном к 80-летию госкорпорации, стало известно, что капитаном атомохода «Ямал» станет Марина Старовойтова.
Свою карьеру в море Марина Старовойтова начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в «Атомфлот» с дипломом старшего помощника капитана.
Затем Марина Старовойтова поступила на «Ямал», где ее в начали назначили старшим помощником капитана, а теперь и капитаном.
В комментарии журналистам она подчеркнула значимость события как для себя лично, так и для истории российского ледокольного флота.
«Это очень важный момент для меня и для отрасли», — отметила Старовойтова.
Она поблагодарила за оказанное доверие, добавив, что осознает масштаб ответственности перед экипажем. По ее словам, с детства она восхищалась мощью атомных ледоколов и профессионализмом их команд.
«Капитаны атомных ледоколов — это люди, закаленные Арктикой», — заключила она.
афицеры и матросы с этой субмарины рискуют не за "крен" собачий...а чё, мужики перевелись?
чё без пагон? Пагоны гдееее?
Ну нахрена? Monkey see, monkey do? Копировать империалистов с точностью до опечаток в надписях.
-Петро, ты в горящую избу войдешь?
-Не-а.
-Петро, а коня на скаку остановишь?
-Не-а.
-Петро, вот за что я тебя уважаю, что ты не баба.
А как же:"Женщина на корабле- к беде"?