Полицейские попросили главу Ростовской области остановить наплыв мигрантов
В Ростовской области сотрудники полиции обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Юрию Слюсарю с просьбой ввести ряд ограничительных мер в отношении мигрантов. Такое письмо направил главе региона областной главк МВД, сообщает "Коммерсант".
Правоохранители просят ввести запрет на работу иностранцев в таких сферах, как сухопутный и трубопроводный транспорт, а также в почтовых и курьерских службах. Ранее в регионе уже было запрещено привлекать мигрантов к работе в фитнес-клубах и сферах, связанных с драгоценными металлами.
Кроме того, в полиции настаивают на повышении регионального налогового коэффициента для иностранных работников с нынешних 6 тыс. рублей до минимум 9 тыс. По мнению силовиков, это позволит увеличить поступления в бюджет и привлечь в область более квалифицированных специалистов из числа трудовых мигрантов. В полиции отметили, что в других регионах, например, в Красноярском крае, налоговые взносы для мигрантов достигают 18 тыс. рублей.
Согласно данным регионального управления по вопросам миграции, количество иностранных граждан и лиц без гражданства на учете в Ростовской области выросло на 21% и превысило 65 тыс. человек. Причинами роста стали наличие вакансий в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности, а также ограничения в соседних регионах.
