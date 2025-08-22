Полицейские попросили главу Ростовской области остановить наплыв мигрантов

В Ростовской области сотрудники полиции обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Юрию Слюсарю с просьбой ввести ряд ограничительных мер в отношении мигрантов. Такое письмо направил главе региона областной главк МВД, сообщает "Коммерсант".

Правоохранители просят ввести запрет на работу иностранцев в таких сферах, как сухопутный и трубопроводный транспорт, а также в почтовых и курьерских службах. Ранее в регионе уже было запрещено привлекать мигрантов к работе в фитнес-клубах и сферах, связанных с драгоценными металлами.

Кроме того, в полиции настаивают на повышении регионального налогового коэффициента для иностранных работников с нынешних 6 тыс. рублей до минимум 9 тыс. По мнению силовиков, это позволит увеличить поступления в бюджет и привлечь в область более квалифицированных специалистов из числа трудовых мигрантов. В полиции отметили, что в других регионах, например, в Красноярском крае, налоговые взносы для мигрантов достигают 18 тыс. рублей.

Согласно данным регионального управления по вопросам миграции, количество иностранных граждан и лиц без гражданства на учете в Ростовской области выросло на 21% и превысило 65 тыс. человек. Причинами роста стали наличие вакансий в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности, а также ограничения в соседних регионах.

  2. 23.08.2025, 00:02
    Гость: это в старой киношке...

    Когда люди БИЛИСЬ ЗА ИДЕЮ, а не за бабло! Сейчас такие есть? Точнее говоря, НЕ во власти такие есть?

  3. 22.08.2025, 21:39
    Гость: да-да

    Власть с зашоренными и промытыми мозгами крипто-многонационалов. Таких нужно не подпускать даже близко к управлению страной. Последние 30 лет и конфликт с Западом похоже не научил этих бездарей и неучей ничему.

  5. 22.08.2025, 20:33
    Гость: Sebastian Negoro

    Главное нам надо своевременно понять когда надо будет держать пенсне, когда начнется!

