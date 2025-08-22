Путин поздравил жену Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, сообщло государственное новостное агентство АзерТадж.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", — цитирует текст поздравления РИА Новости.

Российский лидер также попросил передать привет ее супругу, президенту республики Ильхаму Алиеву.

Супруга главы азербайджанского государства родилась 26 августа 1964 года. Она занимает пост президента Фонда Гейдара Алиева. У Ильхама и Мехрибан Алиевых трое детей — две дочери и сын.

