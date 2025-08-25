Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда
В Высшую квалификационную коллегию судей России поступило заявление генпрокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда РФ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу коллегии Николая Тимошина.
Согласно ст. 12 Федерального конституционного закона "О Верховном суде РФ", председатель ВС назначается на должность Советом Федерации сроком на 6 лет по представлению президента и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.
Конкурс на должность председателя ВС РФ был объявлен 29 июля после кончины экс-главы ВС Ирины Подносовой.
Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни после продолжительной онкоболезни. Верховный суд она возглавила в апреле 2024 года после кончины ее предшественника Вячеслава Лебедева.
Это на него Бастрыкин жалуется: "Я начинаю дела против мигрантов- преступников, а прокуратура их прекращает. И так по 10 раз!" Да- кадр замечательный- такой геноцид русского народа поднимет на новую высоту.
В ЕР!
А куда ему ещё подавать заявление ? Сытное, доходное место и не такое хлопотное как должность Генерального прокурора.
ну теперь пролетарии заживут
бастрыкина куды?