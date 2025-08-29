Госдума утвердила налоговый кешбэк для семей с двумя и более детьми
С 2026 года семьи с двумя и более детьми и невысокими доходами смогут ежегодно возвращать часть уплаченного подоходного налога. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
По его словам, вернуть удастся 7 из 13% НДФЛ, что фактически снизит налоговую нагрузку до 6%. Мера затронет и налоги за 2025 год. Поддержка предоставляется родителям, чьи семьи имеют среднедушевой доход не выше 1,5 прожиточного минимума региона. Заявление смогут подать и родители, живущие отдельно от детей, при отсутствии долга по алиментам.
Обратиться за выплатой за 2025 год можно будет с 1 мая по 1 октября 2026 года. Размер возврата будет зависеть от суммы налога и уровня прожиточного минимума в регионе: в Москве он выше, чем, например, в Орловской области, пояснил Нилов.
Выплата предусмотрена для родителей, опекунов и усыновителей детей до 18 лет, а также до 23 лет при обучении ребенка на очной форме. Решения будет принимать Социальный фонд РФ, а не налоговая служба. Оформление не автоматическое — потребуется подать заявление через МФЦ, портал госуслуг или отделение Соцфонда.
Мера реализует инициативу президента России Владимира Путина, озвученную в 2024 году. Финансирование пойдет из федерального бюджета.
