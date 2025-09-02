Чукотка возглавила рейтинг самых безопасных регионов России в 2024 году

08:02 2.09.2025

Чукотский автономный округ признан самым спокойным регионом страны по итогам 2024 года: здесь зарегистрировано лишь 865 преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД.

Следом за Чукоткой в рейтинге безопасности идут Ненецкий автономный округ (877 преступлений), Ингушетия (1938), Магаданская область (2499) и Чеченская Республика (2583).

В целом по России за прошедший год зафиксировано более 1,9 миллиона преступлений. Лидером по числу правонарушений стал Центральный федеральный округ, где зарегистрировано свыше 418 тысяч случаев.

Эксперты отмечают, что низкая преступность на Чукотке и в северных регионах во многом связана с малой численностью населения и удаленностью территорий, что снижает уровень криминальной активности.