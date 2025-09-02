Чукотка возглавила рейтинг самых безопасных регионов России в 2024 году

Чукотский автономный округ признан самым спокойным регионом страны по итогам 2024 года: здесь зарегистрировано лишь 865 преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД.

Следом за Чукоткой в рейтинге безопасности идут Ненецкий автономный округ (877 преступлений), Ингушетия (1938), Магаданская область (2499) и Чеченская Республика (2583).

В целом по России за прошедший год зафиксировано более 1,9 миллиона преступлений. Лидером по числу правонарушений стал Центральный федеральный округ, где зарегистрировано свыше 418 тысяч случаев.

Эксперты отмечают, что низкая преступность на Чукотке и в северных регионах во многом связана с малой численностью населения и удаленностью территорий, что снижает уровень криминальной активности.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.09.2025, 11:56
    Гость: ДЕТСКИЙ ВОПРОС

    Кого-то можно удивить такой «преступной» статистикой?
    На территории, равной Франции, проживает всего 48 тысяч человек. Да и климат не способствует.
    А вот понаедут на Чукотку «ценные специалисты» из солнечного ближнего зарубежья, и статистика преступлений тут же «разморозится».

  3. 02.09.2025, 11:18
    Гость: 25 лет наглой и бесстыжей (правды)

    С языка сняли. Матвиенку вообще надо сажать за экстремизм, она открыто орет, что русские ВСЕ пьяницы, а гастарбайтеров нам надо больше.

  4. 02.09.2025, 11:07
    Гость: Лучезар

    Туда мигранты из ЦА и кавказцы не очень охотно едут. А остальная Россия усилиями росвласти быстро превращается в зону, непригодную для проживания.

  5. 02.09.2025, 10:02
    Гость: Бывалый

    В северных лагерях гулага зэков особо и не охраняли, потому что им бежать было не куда вокруг снег и тундра на тысячи километров. Сталин знал как нарушителей закона и предателей перевоспитывать, рецедивов не было до конца дней дальше любили советскую власть и Сталина.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Трамп: Украина думала, что сможет победить кого-то, кто в 15 раз больше нее
Российская альпинистка на пике Победы признана пропавшей без вести
Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков
На замену врачам призовут фельдшеров, акушеров и искусственный интеллект
© KM.RU, Алексей Белкин
Правительство РФ не поддержало инициативу депутатов о выходе России из ВТО
Избранное
Фестиваль «Гуляй, мужик», 24 мая, Base
Flotsam and Jetsam «Blood in the Water»
«Моральный кодекс», 5 июля, Зеленый театр ВДНХ
Сборник «Bull Terrier Records VI»
Черный Кролик, БЕZ Б, Бригадный Подряд «Что будет завтра» (интернет-сингл)
Элегантные и недорогие изделия из палладия
Ангел НеБес «Время УХ….. Предисловие» (интернет-релиз)
«Бандит с розой». Жизнь и удивительные приключения «сербского Гришки Котовского»
Александр Клячин хочет спрятать концы в воду. Зачем он сам себя банкротит?
Кто разрушает путинский режим: первая пятерка
Дмитрий Ревякин «Стрелы лет»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации