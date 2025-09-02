Чукотка возглавила рейтинг самых безопасных регионов России в 2024 году
Чукотский автономный округ признан самым спокойным регионом страны по итогам 2024 года: здесь зарегистрировано лишь 865 преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД.
Следом за Чукоткой в рейтинге безопасности идут Ненецкий автономный округ (877 преступлений), Ингушетия (1938), Магаданская область (2499) и Чеченская Республика (2583).
В целом по России за прошедший год зафиксировано более 1,9 миллиона преступлений. Лидером по числу правонарушений стал Центральный федеральный округ, где зарегистрировано свыше 418 тысяч случаев.
Эксперты отмечают, что низкая преступность на Чукотке и в северных регионах во многом связана с малой численностью населения и удаленностью территорий, что снижает уровень криминальной активности.
Банда подростков безнаказанно терроризирует микрорайон в Уфе.....
Кого-то можно удивить такой «преступной» статистикой?
На территории, равной Франции, проживает всего 48 тысяч человек. Да и климат не способствует.
А вот понаедут на Чукотку «ценные специалисты» из солнечного ближнего зарубежья, и статистика преступлений тут же «разморозится».
С языка сняли. Матвиенку вообще надо сажать за экстремизм, она открыто орет, что русские ВСЕ пьяницы, а гастарбайтеров нам надо больше.
Туда мигранты из ЦА и кавказцы не очень охотно едут. А остальная Россия усилиями росвласти быстро превращается в зону, непригодную для проживания.
В северных лагерях гулага зэков особо и не охраняли, потому что им бежать было не куда вокруг снег и тундра на тысячи километров. Сталин знал как нарушителей закона и предателей перевоспитывать, рецедивов не было до конца дней дальше любили советскую власть и Сталина.