РФ направит гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану

17:49 4.09.2025

МЧС РФ доставит в Афганистан порядка 40 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от сильного землетрясения, сообщил замглавы чрезвычайного ведомства Виктор Яцуценко.

"В соответствии с указанием президента РФ и главы ведомства Александра Куренкова МЧС России организует доставку гуманитарной помощи Афганистану. Планируется выполнение двух рейсов - сегодня и 7 сентября - самолетами Ил-76 МЧС России. Общий объем гуманитарного груза составит порядка 40 тонн", - заявил Яцуценко агентству "Интерфакс".

По его словам, планируется доставить продукты питания, палатки и другое необходимое имущество для оказания поддержки населению страны.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что власти Афганистана обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, которое произошло в горах в ночь на 1 сентября. Эпицентр залегал на глубине 8 км возле города Джелалабад на востоке страны, недалеко от границы с Пакистаном. Землетрясение унесло жизни как минимум 800 человек, еще более трех тысяч пострадали.