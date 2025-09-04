РФ направит гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану

© МЧС РФ

МЧС РФ доставит в Афганистан порядка 40 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от сильного землетрясения, сообщил замглавы чрезвычайного ведомства Виктор Яцуценко.

"В соответствии с указанием президента РФ и главы ведомства Александра Куренкова МЧС России организует доставку гуманитарной помощи Афганистану. Планируется выполнение двух рейсов - сегодня и 7 сентября - самолетами Ил-76 МЧС России. Общий объем гуманитарного груза составит порядка 40 тонн", - заявил Яцуценко агентству "Интерфакс".

По его словам, планируется доставить продукты питания, палатки и другое необходимое имущество для оказания поддержки населению страны.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что власти Афганистана обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, которое произошло в горах в ночь на 1 сентября. Эпицентр залегал на глубине 8 км возле города Джелалабад на востоке страны, недалеко от границы с Пакистаном. Землетрясение унесло жизни как минимум 800 человек, еще более трех тысяч пострадали.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве
Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия
Шанхайская организация сотрудничества"/>
Le Monde: У Запада шок — саммит ШОС поставил Китай и Россию в центр нового миропорядка
Стубб заявил о «победе» Финляндии в войне с СССР
Избранное
«Бригадный Подряд», 30 октября, «16 Тонн»
Михаил Калиничев (виолончель) и Анна Учайкина (орган), 5 августа, Усадьба Кусково
Дурной вкус feat. Past Day «Волки» (интернет-сингл)
Украинизация Европы?
«ЙОРШ», 22 апреля, «Урбан»
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть вторая
Секрет «Это Питер, детка» (интернет-сингл)
Эстонская разведка занялась «туризмом» в Россию
Электропартизаны «Джонленноновский автобус» (интернет-сингл)
«Ну, и психика у него тоже расшатана»: зачем пермский школьник взялся за оружие
«Ундервуд» восславил «Татьянин день» во имя светлой природы человека
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации