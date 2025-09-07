Володин: участники СВО должны преподавать во всех российских школах
Преподаватели из числа участников специальной военной операции должны быть в каждой школе, их качества востребованы при обучении детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе общения со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета в Краснодаре.
"Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Они для себя решение приняли защищать страну, нас с вами. Поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них. И самое главное, чтобы их качества были востребованы при обучении детей. Для детей это важно", - приводит слова Володина РИА Новости.
Председатель Госдумы добавил, что необходимо "дать такую возможность для участников СВО, чтобы они пришли в образовательные учреждения и преподавали бы те предметы, которые им ближе".
Он рассказал, что у него самого в школе военную подготовку и труд преподавали фронтовики, участники Великой Отечественной войны. "И они серьезно влияли на наше мировоззрение", - подчеркнул Володин.
а если участник сво неграмотный?
Называется: дорвался украинский селюк до власти в России. Не успокоится пока всё с ног на голову поставит или пока дьявол не приберёт.
На сайте ЦЗН города Александров (на скоростной электричке - час от Москвы) читаем:
Учитель русского языка и литературы
30000 руб.
МБОУ СОШ №14
Учитель (преподаватель) математики
30000 руб.
МБОУ СОШ №14
учитель математики и информатики
от 22440 руб. до 35000 руб.
МБОУ СОШ №4
Учитель истории и обществознания
от 22440 руб. до 35000 руб.
МБОУ ООШ №5
учитель математики
от 22440 руб. до 25000 руб.
МАОУ СОШ №13
...
Володин такими зарплатами предлагает ветеранов в депресняк ввергнуть или на восстание спровоцировать?
Вот Володин точно их место занимает!
Бабье царство в школе было еще в 70е.Из мужиков были только трудовик,физкультурник и военрук.Первые двое алкаши с вечно сизыми носами.