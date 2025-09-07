Володин: участники СВО должны преподавать во всех российских школах

Вячеслав Володин © Стоп-кадр из видеотрансляции

Преподаватели из числа участников специальной военной операции должны быть в каждой школе, их качества востребованы при обучении детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе общения со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета в Краснодаре.

"Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Они для себя решение приняли защищать страну, нас с вами. Поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них. И самое главное, чтобы их качества были востребованы при обучении детей. Для детей это важно", - приводит слова Володина РИА Новости.

Председатель Госдумы добавил, что необходимо "дать такую возможность для участников СВО, чтобы они пришли в образовательные учреждения и преподавали бы те предметы, которые им ближе".

Он рассказал, что у него самого в школе военную подготовку и труд преподавали фронтовики, участники Великой Отечественной войны. "И они серьезно влияли на наше мировоззрение", - подчеркнул Володин.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.09.2025, 21:49
    Гость: Александр С.

    Называется: дорвался украинский селюк до власти в России. Не успокоится пока всё с ног на голову поставит или пока дьявол не приберёт.

  3. 07.09.2025, 21:33
    Гость: а зарплаты "в каждой школе" этот говорун знает?

    На сайте ЦЗН города Александров (на скоростной электричке - час от Москвы) читаем:
    Учитель русского языка и литературы
    30000 руб.
    МБОУ СОШ №14
    Учитель (преподаватель) математики
    30000 руб.
    МБОУ СОШ №14
    учитель математики и информатики
    от 22440 руб. до 35000 руб.
    МБОУ СОШ №4
    Учитель истории и обществознания
    от 22440 руб. до 35000 руб.
    МБОУ ООШ №5
    учитель математики
    от 22440 руб. до 25000 руб.
    МАОУ СОШ №13
    ...
    Володин такими зарплатами предлагает ветеранов в депресняк ввергнуть или на восстание спровоцировать?

  5. 07.09.2025, 20:08
    Гость: по правде говоря

    Бабье царство в школе было еще в 70е.Из мужиков были только трудовик,физкультурник и военрук.Первые двое алкаши с вечно сизыми носами.

Все комментарии (24)
