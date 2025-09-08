Медведев призвал учитывать риски злонамеренного заноса растений в Россию

18:47 8.09.2025

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам, посвященное вопросам глобального потепления. Он заявил о необходимости учитывать риски злонамеренного занесения в Россию растений и животных из недружественных стран.

"Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а этого исключать нельзя, животных, соответственно и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологический борьбы против нашего государства. Наряду с объективными обстоятельствами, которые связаны с глобальными изменениями климата, нужно учитывать и этот фактор риска, фактор злонамеренного занесения к нам отдельных видов растений и животных", - приводит слова Медведева РИА Новости.