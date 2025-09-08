Медведев призвал учитывать риски злонамеренного заноса растений в Россию
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам, посвященное вопросам глобального потепления. Он заявил о необходимости учитывать риски злонамеренного занесения в Россию растений и животных из недружественных стран.
"Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а этого исключать нельзя, животных, соответственно и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологический борьбы против нашего государства. Наряду с объективными обстоятельствами, которые связаны с глобальными изменениями климата, нужно учитывать и этот фактор риска, фактор злонамеренного занесения к нам отдельных видов растений и животных", - приводит слова Медведева РИА Новости.
и еще азерботы из всех щелей прут.
кароче вначале на моем небольшом участке на картоплю накинулся колорадский жук, не успел я его извести, как появились здоровенные слизнаки дожрали то, что осталось от жуков. Борщевик так и норовит заселиться на моем участке, куды бедному дачнику податься?
Главная причина заноса вредоносных растений и животных это отсутствие своей продукции и экспорт сельхоз продукции. Вмести с турецкими помидорами или бананами попадают вредные насекомые и растения в РФ. Должных проверок и очистки сельхоз продукции не проводится, фито контроль осуществляется формально или вообще не происходит за взятки.
борщевик сосновского в гейропу !!
в обмен на испанских слизней....
Как насчёт борщевика, свой, доморощенный, а справиться не можем.