В российских вузах будут учить соцархитекторов вместо политтехнологов

Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин

В сентябре в МГУ им. М.В. Ломоносова и в Финансовом университете при правительстве открылись магистерские программы по специальности «социальная архитектура», пишет РБК.

В первом случае она реализуется на базе факультета политологии. На нее выделено 7 бюджетных и 5 контрактных мест. В Финансовом университете «социальных архитекторов» будут готовить на базе факультета социальных наук, деканом которого является глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. В первом наборе планируется выпустить 26 специалистов.

По словам Валерия Федорова, в Финансовом университете под новую программу была преобразована уже имеющаяся программа «Политическое консультирование и стратегический анализ», к которой будет добавлена вторая квалификация — «социальный архитектор».

Термин «социальный архитектор» впервые прозвучал в январе этого года, когда о запуске одноименного конкурса сообщил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) — один из аналитических центров, близких к внутриполитическому блоку Администрации президента.

Как объясняли тогда источники РБК в администрации президента и близкие к ней, конкурс должен был быть для политтехнологов, но еще на стадии организации в Кремле решили придумать другое название. Политконсультанты и политтехнологи — это термины из 90-х, поэтому в администрации и начали обсуждать другое название.

«Социальная архитектура — это целенаправленная деятельность по проектированию и организации общественно-значимых изменений с целью развития социальных систем», — дал определение новой программе от Кремля начальник управления по мониторингу и анализу социальных процессов АП Александр Харичев. 

Как отметили в Финансовом университете, выпускники программы «смогут непосредственно и деятельно формировать будущее, осознавая неотделимость собственной жизни от судьбы и успеха страны (в отличие от недавнего прошлого, когда молодежь стремилась уехать учиться и жить за рубеж)».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.09.2025, 21:49
    Гость: Архиважные будут Архитекторы

    Может быть даже табельное оружие и госохрану заполучат

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Шанхайская организация сотрудничества"/>
Le Monde: У Запада шок — саммит ШОС поставил Китай и Россию в центр нового миропорядка
Поедание насекомых как прелюдия к «дивному новому миру»
Жесткая посадка. Почему пилот, спасший 167 жизней, стал фигурантом уголовного дела
© Official White House Photo by Daniel Torok
26 европейских стран обязались разместить войска на Украине
Избранное
«Пора на некоторое время забыть о братском народе и братской стране»
Мельница «Live 25» (2 CD)
Владимир Кузьмин «О чем-то лучшем» (CD-переиздание)
Александр Ширвиндт — о русской кухне
Дмитрий Ревякин поделился издержками своей «мировой славы»
Кто есть кто в белорусской оппозиции: Ольга Карач - «пророссийская» замена Тихановской
Контора Кука «Тир на Спортивной»
Аборт мозга «Пирсинг» (компакт-кассета)
Таджикистан: между трех морей
«Конец фильма», 12 ноября, Музей старинных автомобилей «М.О.С.Т.»
Как выглядеть ухоженной всегда? Главное
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации