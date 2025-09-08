В российских вузах будут учить соцархитекторов вместо политтехнологов

14:24 8.09.2025

В сентябре в МГУ им. М.В. Ломоносова и в Финансовом университете при правительстве открылись магистерские программы по специальности «социальная архитектура», пишет РБК.

В первом случае она реализуется на базе факультета политологии. На нее выделено 7 бюджетных и 5 контрактных мест. В Финансовом университете «социальных архитекторов» будут готовить на базе факультета социальных наук, деканом которого является глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. В первом наборе планируется выпустить 26 специалистов.

По словам Валерия Федорова, в Финансовом университете под новую программу была преобразована уже имеющаяся программа «Политическое консультирование и стратегический анализ», к которой будет добавлена вторая квалификация — «социальный архитектор».

Термин «социальный архитектор» впервые прозвучал в январе этого года, когда о запуске одноименного конкурса сообщил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) — один из аналитических центров, близких к внутриполитическому блоку Администрации президента.

Как объясняли тогда источники РБК в администрации президента и близкие к ней, конкурс должен был быть для политтехнологов, но еще на стадии организации в Кремле решили придумать другое название. Политконсультанты и политтехнологи — это термины из 90-х, поэтому в администрации и начали обсуждать другое название.

«Социальная архитектура — это целенаправленная деятельность по проектированию и организации общественно-значимых изменений с целью развития социальных систем», — дал определение новой программе от Кремля начальник управления по мониторингу и анализу социальных процессов АП Александр Харичев.

Как отметили в Финансовом университете, выпускники программы «смогут непосредственно и деятельно формировать будущее, осознавая неотделимость собственной жизни от судьбы и успеха страны (в отличие от недавнего прошлого, когда молодежь стремилась уехать учиться и жить за рубеж)».