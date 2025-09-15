Во всех 20 регионах лидируют действующие главы

08:34 15.09.2025

Во всех 20 субъектах России, где с 12 по 14 сентября проходили прямые выборы высших должностных лиц, лидируют действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ, пишет «Интерфакс».

Владимир Солодов (Камчатский край, «Единая Россия») получил 62,97% голосов после обработки всех протоколов. Мария Костюк (Еврейская автономная область, «Единая Россия») лидирует с 83,02% при учете более 99% бюллетеней.

В Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,23% после обработки почти 88% протоколов. В Свердловской области Денис Паслер лидирует с 61,89% (обработано более 80%). В Пермском крае Дмитрий Махонин показывает результат 70,49% (обработано 80,45%). В Оренбургской области Евгений Солнцев опережает соперников с 83,46% при 52,85% обработанных протоколов.

В Курской области Александр Хинштейн получает 86,7% голосов при обработке более половины бюллетеней.

В ряде регионов (Севастополь, Тамбовская область, Республика Коми, Чувашия, Татарстан, Краснодарский край, Архангельская, Брянская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Новгородская, Ростовская области) обработка протоколов не превысила 50%. Однако предварительные итоги также свидетельствуют о лидерстве действующих губернаторов и врио. В большинстве случаев они представляют «Единую Россию». Исключением стала Чувашская Республика, где лидирует самовыдвиженец Олег Николаев.