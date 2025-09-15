Во всех 20 регионах лидируют действующие главы

Во всех 20 субъектах России, где с 12 по 14 сентября проходили прямые выборы высших должностных лиц, лидируют действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ, пишет «Интерфакс».

Владимир Солодов (Камчатский край, «Единая Россия») получил 62,97% голосов после обработки всех протоколов. Мария Костюк (Еврейская автономная область, «Единая Россия») лидирует с 83,02% при учете более 99% бюллетеней.

В Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,23% после обработки почти 88% протоколов. В Свердловской области Денис Паслер лидирует с 61,89% (обработано более 80%). В Пермском крае Дмитрий Махонин показывает результат 70,49% (обработано 80,45%). В Оренбургской области Евгений Солнцев опережает соперников с 83,46% при 52,85% обработанных протоколов.

В Курской области Александр Хинштейн получает 86,7% голосов при обработке более половины бюллетеней.

В ряде регионов (Севастополь, Тамбовская область, Республика Коми, Чувашия, Татарстан, Краснодарский край, Архангельская, Брянская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Новгородская, Ростовская области) обработка протоколов не превысила 50%. Однако предварительные итоги также свидетельствуют о лидерстве действующих губернаторов и врио. В большинстве случаев они представляют «Единую Россию». Исключением стала Чувашская Республика, где лидирует самовыдвиженец Олег Николаев.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.09.2025, 13:22
    Гость: Гад Ползучий

    Выборы таксиста волнуют исключительно таксистов.

    Пассажиры интересуются только главами пассажирских органов самоуправления. Главные пассажиры выбирают конечный пункт поездки.

    Таксист обязан за деньги пассжира отвезти пассажира туда, куда нужно пассажиру. Таксист, который везёт пассажира туда, куда надо таксисту - останется без работы и оплаты с фингалом под глазом.

    Государство - таксист.
    Народ - пассажир.

  3. 15.09.2025, 12:54
    Гость: Влад

    Тут интересно другое. Ни 1 кандидат из лидирующих... не является этническим русским. ВООБЩЕ. Это как? В Курской области где евреев не было отродясь почему-то на выборах "побеждает" еврей хинштейн. Серьёзно? После того, как его замов с поличным взяли? В Пермском крае, где ради махонина (еврея, кстати) взяли в список 4 депутатов ЗС, чтобы создать хотя бы видимость выборов даже и не стесняясь проталкивают своего. Царь открыто говорит: "Хотели выборов? Ну вот берите и кушайте". А потом власть дико удивляется, что народ её ненавидит. Может хватит уже людей держать за идиотов?

  5. 15.09.2025, 12:20
    Гость: .Штурман

    В стране буржуев во всех "выборах" побеждает буржуи. В РФ "выборы", а точнее голосование, отличаются тем что побеждают не только буржуи, но их ставленники-чиновники. Поэтому результат можно не смотреть и тем более когда нет контроля оппозии из-за электронного голосования. За три дня можно как угодно мухлевать хотя наши избиркомы ну очень честные и не нарушают закон.

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Туск заявил о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши
Number 10, CC BY 2.0"/>
«Коалиция» поделила Украину: Франции — недра, Британии — логистика, Румынии — порты
© KM.RU
За чей счет банкет, товарищи? Оказывается — за наш, через квитанции ЖКХ
Жить вечно. А зачем? К разговорам о бессмертии
Избранное
О лимузинах
Симфонический оркестр «Глобалис» «В тени ветров» (концерт для флейты с оркестром)
«Моральный кодекс», 29 июня, VK Музыка Summer Stage
«Приехал бездушный бульдозер»: как убивали театр Николая Губенко
«Аквариум», 1 июля, Дк им. Горбунова
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле
Ученые рассказали о пациентах, которым удалось контролировать ВИЧ без лечения
Кинопремьера «Купе номер шесть»: встретились два одиночества
Гран-Куражъ «Эпохи, герои и судьбы»
Сталин: патриотизм и первичность мировой революции
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации