Во всех 20 регионах лидируют действующие главы
Во всех 20 субъектах России, где с 12 по 14 сентября проходили прямые выборы высших должностных лиц, лидируют действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ, пишет «Интерфакс».
Владимир Солодов (Камчатский край, «Единая Россия») получил 62,97% голосов после обработки всех протоколов. Мария Костюк (Еврейская автономная область, «Единая Россия») лидирует с 83,02% при учете более 99% бюллетеней.
В Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,23% после обработки почти 88% протоколов. В Свердловской области Денис Паслер лидирует с 61,89% (обработано более 80%). В Пермском крае Дмитрий Махонин показывает результат 70,49% (обработано 80,45%). В Оренбургской области Евгений Солнцев опережает соперников с 83,46% при 52,85% обработанных протоколов.
В Курской области Александр Хинштейн получает 86,7% голосов при обработке более половины бюллетеней.
В ряде регионов (Севастополь, Тамбовская область, Республика Коми, Чувашия, Татарстан, Краснодарский край, Архангельская, Брянская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Новгородская, Ростовская области) обработка протоколов не превысила 50%. Однако предварительные итоги также свидетельствуют о лидерстве действующих губернаторов и врио. В большинстве случаев они представляют «Единую Россию». Исключением стала Чувашская Республика, где лидирует самовыдвиженец Олег Николаев.
Кто бы сомневался
Выборы таксиста волнуют исключительно таксистов.
Пассажиры интересуются только главами пассажирских органов самоуправления. Главные пассажиры выбирают конечный пункт поездки.
Таксист обязан за деньги пассжира отвезти пассажира туда, куда нужно пассажиру. Таксист, который везёт пассажира туда, куда надо таксисту - останется без работы и оплаты с фингалом под глазом.
Государство - таксист.
Народ - пассажир.
Тут интересно другое. Ни 1 кандидат из лидирующих... не является этническим русским. ВООБЩЕ. Это как? В Курской области где евреев не было отродясь почему-то на выборах "побеждает" еврей хинштейн. Серьёзно? После того, как его замов с поличным взяли? В Пермском крае, где ради махонина (еврея, кстати) взяли в список 4 депутатов ЗС, чтобы создать хотя бы видимость выборов даже и не стесняясь проталкивают своего. Царь открыто говорит: "Хотели выборов? Ну вот берите и кушайте". А потом власть дико удивляется, что народ её ненавидит. Может хватит уже людей держать за идиотов?
А как еще иначе, ибо жизнь - хороша…
В стране буржуев во всех "выборах" побеждает буржуи. В РФ "выборы", а точнее голосование, отличаются тем что побеждают не только буржуи, но их ставленники-чиновники. Поэтому результат можно не смотреть и тем более когда нет контроля оппозии из-за электронного голосования. За три дня можно как угодно мухлевать хотя наши избиркомы ну очень честные и не нарушают закон.