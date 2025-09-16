Кабмин поддержал законопроект, ужесточающий наказание за дезертирство

Стоп-кадр из видео

Правительство России поддержало законопроект, который вводит уголовное наказание за самовольное оставление поля боя, отказ стрелять по противнику и за пренебрежение, в результате которого военная техника досталась врагу. В последнем случае под статью подпадут бойцы, которые испугались и бросили, например, неповрежденный танк или бронетранспортер, и боевая машина досталась в качестве трофея противнику, пишет "Российская газета".

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс предложил внести председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В частности, предлагается скорректировать статью 332 УК РФ "Неисполнение приказа". Она предусматривает наказание от двух до трех лет лишения свободы.

Отказ от участия в боевых действиях, повлекший тяжкие последствия, предлагается наказывать уже сроком от трех до десяти лет лишения свободы.

Комментарии читателей

  1. 16.09.2025, 23:08
    Гость: Поручик

    После скоропостижного вывода советских войск из Восточной Германии вся техника была брошена в лесах гнить. Потом эту технику, пришедшую в негодность с радостью всю списали и сдали на лом генералы МО. Разве за это кто-то ответил? И молодой лейтенант Каргополов там в этом поучаствовал, он служил в западной группе войск. А теперь корчит из себя патриота и издает законы ужесточающие наказания для военных. А сам что творил по молодости в лихие 90е. Кто резал корабли и авианосцы. Может с него и ему подобных следует начать укреплять ряды российской армии, которые сейчас на высоких должностях в МО, депутаты, губернаторы и бизнесмены.

  2. 16.09.2025, 22:41
    Гость: такой бред

    можно вводить только по отношению к контрактникам, но не к мобилизованным(которым просто не повезло, что "ткнули на них пальцем").
    Кто будет голосовать за подобное-Сам не желает поучаствовать в штурме?

  3. 16.09.2025, 21:56
    Гость: Попандопуло

    "Слушай, шо-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера". А за отказ от мобилизации в РФ по повестки нынче сколько дадут?

