Кабмин поддержал законопроект, ужесточающий наказание за дезертирство

20:11 16.09.2025

Правительство России поддержало законопроект, который вводит уголовное наказание за самовольное оставление поля боя, отказ стрелять по противнику и за пренебрежение, в результате которого военная техника досталась врагу. В последнем случае под статью подпадут бойцы, которые испугались и бросили, например, неповрежденный танк или бронетранспортер, и боевая машина досталась в качестве трофея противнику, пишет "Российская газета".

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс предложил внести председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В частности, предлагается скорректировать статью 332 УК РФ "Неисполнение приказа". Она предусматривает наказание от двух до трех лет лишения свободы.

Отказ от участия в боевых действиях, повлекший тяжкие последствия, предлагается наказывать уже сроком от трех до десяти лет лишения свободы.