Путин назвал участников СВО «нашей сменой»

20:40 18.09.2025

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в резиденции в Ново-Огарево обратил внимание на выдвижение участников спецоперации на Украине на руководящие посты. Он назвал их «нашей сменой».

«Знаю, что в ваши ряды вливаются как раз участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, и в Государственной Думе, и в федеральных органах власти»,— приводит слова президента «Коммерсант».

«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена»,— заявил Владимир Путин.

На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся сейчас свыше 700 тысяч бойцов ВС, отметил глава государства.

14 сентября в России завершился единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. По данным ЦИК, кандидатами на выборах было выдвинуто 1 616 участников СВО. Победу на выборах одержали 830 участников СВО, выдвинутых «Единой Россией», сообщил 16 сентября зампред Совбеза Дмитрий Медведев.