В Госдуме предложили поэтапное включение отопления
Россия должна отказаться от практики единовременного запуска отопительного сезона и перейти к зонированной системе регулирования.
С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.
По его словам, современные технологии позволяют гибко управлять подачей тепла. В первую очередь отопление можно запускать в старых зданиях с высокими теплопотерями и изношенными фасадами, а уже потом — в более новых и энергоэффективных домах. Аналогичный подход, отметил депутат, стоит применять и весной: первыми отключать отопление в современных утепленных новостройках, где сохраняется тепло.
Кошелев подчеркнул, что для перехода к такой модели потребуется обновление коммунальных сетей, чтобы они могли оперативно реагировать на изменения погодных условий без риска перебоев в работе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
пораньше, на севере позже.
Чай оно не в первый раз
" для перехода к такой модели потребуется обновление коммунальных сетей" - в переводе с чиновничьего означает, что тарифы будут увеличивать еще более быстрыми темпами.
Какая забота о нуждах народных!!!! Слезу пробивает..