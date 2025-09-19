В Госдуме предложили поэтапное включение отопления

09:10 19.09.2025

Россия должна отказаться от практики единовременного запуска отопительного сезона и перейти к зонированной системе регулирования.

С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

По его словам, современные технологии позволяют гибко управлять подачей тепла. В первую очередь отопление можно запускать в старых зданиях с высокими теплопотерями и изношенными фасадами, а уже потом — в более новых и энергоэффективных домах. Аналогичный подход, отметил депутат, стоит применять и весной: первыми отключать отопление в современных утепленных новостройках, где сохраняется тепло.

Кошелев подчеркнул, что для перехода к такой модели потребуется обновление коммунальных сетей, чтобы они могли оперативно реагировать на изменения погодных условий без риска перебоев в работе.