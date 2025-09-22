Путин: РФ готова придерживаться ДСНВ год после истечения его срока

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в сфере стратегической стабильности.

На оперативном совещании глава государства объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки, пишет РИА Новости.

"Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединенными Штатами Америки", - заявил глава государства.

Президент обратил внимание членов Совбеза на то, что сейчас система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями полностью разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать. Это происходит из-за разрушительных шагов Запада: ядерные державы подрывают основы для диалога попытками обрести превосходство. 

До февраля 2022 года Москва и Вашингтон вели консультации о договоренностях, которые могли бы прийти на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Однако на фоне конфликта вокруг Украины этот диалог по инициативе США был прерван. В июне 2023 года администрация Джо Байдена предложила России вернуться к теме контроля над вооружениями и снижения ядерных рисков, однако власти РФ сочли неприемлемым вычленение этих вопросов из всей суммы острых противоречий между Москвой и Вашингтоном, включая конфликт вокруг Украины. После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа в Москве заявили о необходимости восстановления диалога с США по стратегической стабильности, напоминает "Коммерсант".

  1. 22.09.2025, 22:47
    Гость: Ну, если бы не кляти комуняки, тогда, в 1990,

    То уж теперь, 35 лет спустя, он бы им показал, как следует производить галоши!
    Уроды не умеют производить ничего - история РФ это уже доказала.

  2. 22.09.2025, 22:42
    Гость: серьезно?

    "Я жизнь прожил под страшилки членов КПСС, что вот-вот, сейчас, совсем скоро у нас отнимут" - а у нас отняли, прикинь!
    Я никогда не был ни членом КПСС, ни даже в ВЛКСМ. Я - пролетариат. "Несоюзная молодежь".
    Мне двери райкомов были до пелотки. А как же ты, такой прыныпыальный, был "Я жизнь прожил под страшилки членов КПСС" - мечтал о билетике?

  3. 22.09.2025, 22:19
    Гость: продолжают тупо политику Чубйса

    Чубайс - это тот, кому РФ и поныне продолжает пенсию выплачивать? Охххх...ть...

  4. 22.09.2025, 22:16
    Гость: Челябинск-40, тебе, блн, на прошлой неделе реали вправили!

    Объединение Хруничева(!!!) пополамили (вранье, там более чктвертей под застройку ушло!) и это ...ство назвали ДОСТИЖЕНИЕМ Роскосмося! Блииин, да это уже блевать дальше некудя!
    Ну, так очень внезапно и неимоверно, м.б. этого кренделя привезти на ТМЗ, Где Буран Делали?
    Или ему показать, как выглядит фасад НИИ Теплотехники?
    Смотрите, в подлом госдеповском Яндексе вы все по годам это узрите!

  5. 22.09.2025, 22:02
    Гость: ну, грубо говоря, ведь

    Предательство то, что даже на 4-м году СВО все еще не уничтожены пути снабжения ВСУ?

Все комментарии (22)
