Путин: РФ готова придерживаться ДСНВ год после истечения его срока

17:13 22.09.2025

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в сфере стратегической стабильности.

На оперативном совещании глава государства объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки, пишет РИА Новости.

"Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединенными Штатами Америки", - заявил глава государства.

Президент обратил внимание членов Совбеза на то, что сейчас система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями полностью разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать. Это происходит из-за разрушительных шагов Запада: ядерные державы подрывают основы для диалога попытками обрести превосходство.

До февраля 2022 года Москва и Вашингтон вели консультации о договоренностях, которые могли бы прийти на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Однако на фоне конфликта вокруг Украины этот диалог по инициативе США был прерван. В июне 2023 года администрация Джо Байдена предложила России вернуться к теме контроля над вооружениями и снижения ядерных рисков, однако власти РФ сочли неприемлемым вычленение этих вопросов из всей суммы острых противоречий между Москвой и Вашингтоном, включая конфликт вокруг Украины. После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа в Москве заявили о необходимости восстановления диалога с США по стратегической стабильности, напоминает "Коммерсант".