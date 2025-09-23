В Госдуме предлагают запретить вход с собаками в школы, магазины и аптеки

© KM.RU, Алексей Белкин

Кроме того, предлагается запретить загрязнение животными подъездов, лифтов, лестничных клеток

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который ограничит присутствие собак в общественных местах. Инициатива предполагает запрет на посещение с питомцами магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, а также учреждений культуры, пишет РБК со ссылклой на «Парламентскую газету».

Кроме того, предлагается запретить загрязнение животными подъездов, лифтов, лестничных клеток, а также детских и спортивных площадок.

Документ предусматривает и другие нормы:

  • количество домашних животных в квартирах будет зависеть от возможностей владельца обеспечить им надлежащие условия и санитарные требования;
  • перевозить собак в общественном транспорте разрешат только на коротком поводке, в наморднике или в переноске (исключение — собаки-поводыри).


По словам председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, единый федеральный закон необходим, чтобы устранить разночтения в региональном регулировании.

Законопроект уже направлен в Следственный комитет и Роспотребнадзор. Замечаний от СКР не поступило, а позицию Роспотребнадзора планируют представить в правительстве. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение Госдумы в первом чтении.

Сейчас правила посещения кафе и ресторанов с животными определяются самими заведениями или региональными законами. Например, в Москве одни рестораны пускают питомцев свободно, другие ограничивают доступ по размеру или породе. Для таких заведений действуют особые санитарные нормы, включая отдельное хранение и мытье посуды для животных, напомнили в Роскачестве.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.09.2025, 21:30
    Гость: Каждый собачник считает, что его собака лучше людей

    Собаки обделывают все углы магазинов, вплоть до входа, а хозяева смотрят спокойно. Складывается впечатление, что они тоже животные.

  5. 23.09.2025, 20:40
    Гость: Авоська

    Я в шоке: оне еще только предлагают запретить вход с собаками.
    Был как то в Белоруссии. Так там этот вопрос решен давно и окончательно.
    Собаководам даже мысль в голову не приходит зайти в магазин или другое общественное место с собакой или собачкой.

Все комментарии (28)
Выбор читателей
Сионисты могут уничтожить Газу, но счастья им это не принесёт
© KM.RU, Кирилл Зыков
«Никаких партий в стране нет». Миллиарды рублей — в трубу? Итоги выборов, о которых не принято говорить
Молдавия строит военную дорогу от румынской границы до Одессы
Шлагбаум на трассе «Дон» © KM.RU, Диляра Багаутдинова
Платные дороги в России – провальный эксперимент?
Избранное
Кукишъ «Матушка, я красный смех. Памяти Л.Н. Андреева и И.Ф. Летова»
Александр Иванов высказал желание, чтоб уехавшие вернулись в Россию
«Кипелов» отметил 20-летие на бис с внештатным «Паганини»
Моральный кодекс «Ты же знаешь» (интернет-сингл)
«Учусь заново ходить»: что стало с курсантом военной академии после прививки
Инструкция по самостоятельной покраске автомобиля
Рецензия на фильм-катастрофу «Одна»: ни минуты покоя для чудо выжившей в авиакатастрофе
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
«Теплая Трасса» продолжила «Сигналами» дело настоящего русского андеграунда
Найк Борзов и Маша Макарова вручили награды лучшим молодым исполнителям
Несостоявшееся искупление: Лубянка ждет
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации