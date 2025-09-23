В Госдуме предлагают запретить вход с собаками в школы, магазины и аптеки
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который ограничит присутствие собак в общественных местах. Инициатива предполагает запрет на посещение с питомцами магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, а также учреждений культуры, пишет РБК со ссылклой на «Парламентскую газету».
Кроме того, предлагается запретить загрязнение животными подъездов, лифтов, лестничных клеток, а также детских и спортивных площадок.
Документ предусматривает и другие нормы:
- количество домашних животных в квартирах будет зависеть от возможностей владельца обеспечить им надлежащие условия и санитарные требования;
- перевозить собак в общественном транспорте разрешат только на коротком поводке, в наморднике или в переноске (исключение — собаки-поводыри).
По словам председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, единый федеральный закон необходим, чтобы устранить разночтения в региональном регулировании.
Законопроект уже направлен в Следственный комитет и Роспотребнадзор. Замечаний от СКР не поступило, а позицию Роспотребнадзора планируют представить в правительстве. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение Госдумы в первом чтении.
Сейчас правила посещения кафе и ресторанов с животными определяются самими заведениями или региональными законами. Например, в Москве одни рестораны пускают питомцев свободно, другие ограничивают доступ по размеру или породе. Для таких заведений действуют особые санитарные нормы, включая отдельное хранение и мытье посуды для животных, напомнили в Роскачестве.
Абсолютно правильный закон!
Собаки обделывают все углы магазинов, вплоть до входа, а хозяева смотрят спокойно. Складывается впечатление, что они тоже животные.
опять миронов?
Ви таки желаете запретить депутатам вход в Госдуму?
Я в шоке: оне еще только предлагают запретить вход с собаками.
Был как то в Белоруссии. Так там этот вопрос решен давно и окончательно.
Собаководам даже мысль в голову не приходит зайти в магазин или другое общественное место с собакой или собачкой.