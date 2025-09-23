В Госдуме предлагают запретить вход с собаками в школы, магазины и аптеки

14:04 23.09.2025

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который ограничит присутствие собак в общественных местах. Инициатива предполагает запрет на посещение с питомцами магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, а также учреждений культуры, пишет РБК со ссылклой на «Парламентскую газету».

Кроме того, предлагается запретить загрязнение животными подъездов, лифтов, лестничных клеток, а также детских и спортивных площадок.

Документ предусматривает и другие нормы:

количество домашних животных в квартирах будет зависеть от возможностей владельца обеспечить им надлежащие условия и санитарные требования;

перевозить собак в общественном транспорте разрешат только на коротком поводке, в наморднике или в переноске (исключение — собаки-поводыри).



По словам председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, единый федеральный закон необходим, чтобы устранить разночтения в региональном регулировании.

Законопроект уже направлен в Следственный комитет и Роспотребнадзор. Замечаний от СКР не поступило, а позицию Роспотребнадзора планируют представить в правительстве. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение Госдумы в первом чтении.

Сейчас правила посещения кафе и ресторанов с животными определяются самими заведениями или региональными законами. Например, в Москве одни рестораны пускают питомцев свободно, другие ограничивают доступ по размеру или породе. Для таких заведений действуют особые санитарные нормы, включая отдельное хранение и мытье посуды для животных, напомнили в Роскачестве.