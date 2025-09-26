Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября, не приходя в сознание, об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.
«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она.
Кеосаян 4 января отпраздновал свой 59-й день рождения, но через несколько дней стало известно, что в конце декабря 2024 года он пережил клиническую смерть и впал в кому. В этом состоянии он пробыл более 9 месяцев, пишет Газета.RU.
«У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала Симоньян.
В 2008 и 2010 годах у Тиграна Кеосаяна уже были инфаркты.
Тигран Кеосаян родился в семье режиссера и актрисы. Его отец снял «Неуловимых мстителей». Он решил продолжить семейную династию и выучился на режиссера во ВГИКе.
Кеосаян прославился фильмами «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной».
У режиссера остались пятеро детей. Две дочери от брака с актрисой Аленой Хмельницкой и две дочери и сын от брака с Маргаритой Симоньян.
Смерть самых лучших намечает
и дергает по одному.
Такой наш брат, ушел во тьму,
не буйствует и не скучает..
В конце декабря впал в кому, а 4 января отпраздновал свой 59-й день рождения?
Вот уж воистину, хочется поднять руку, резко опустить вниз и громко крикнуть: "даихсним"! Не могу судить какой он киношник, но как телевизионщик - пустомеля. А после того, как баба евойная в эфире у нашего, доморощенного лореляя, свою писанину рекламировала, со ссылкой на мужнино состояние - всякое сострадание к этим особям отпало само собой.
Хороший человек.
уже к усатому Якубу.. Его та же судьба скоро настигнет..