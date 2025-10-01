Лавров: Россия продолжит оказывать поддержку Южной Осетии и Абхазии

13:57 1.10.2025

Россия намерена продолжать оказывать поддержку Южной Осетии в сфере безопасности и социально-экономического развития, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД республики Ахсаром Джиоевым.

«Южная Осетия — наш близкий друг и союзник. Мы будем и дальше помогать в обеспечении стабильности, безопасности и поступательного развития», — приводит его слова "Интерфакс".

Лавров добавил, что при содействии России уже готовится новая госпрограмма социально-экономического развития на 2026–2030 годы, которая «даст дополнительный импульс раскрытию экономического потенциала республики».

В ходе переговоров с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барцицем Лавров подчеркнул, что Москва также продолжит комплексное взаимодействие с Абхазией, поддерживая ее развитие и безопасность. По его словам, это отвечает интересам обоих народов.

Глава МИД РФ сообщил, что Россия рассчитывает на дальнейшую модернизацию сервисной сферы и создание условий для привлечения частных инвестиций в Абхазию. Он отметил, что турпоток из России в республику вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, Лавров заявил о планах подписать программы межмидовских консультаций с Абхазией и Южной Осетией на 2026–2027 годы. По его словам, это позволит повысить эффективность внешнеполитической координации.