Лавров: Россия продолжит оказывать поддержку Южной Осетии и Абхазии
Россия намерена продолжать оказывать поддержку Южной Осетии в сфере безопасности и социально-экономического развития, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД республики Ахсаром Джиоевым.
«Южная Осетия — наш близкий друг и союзник. Мы будем и дальше помогать в обеспечении стабильности, безопасности и поступательного развития», — приводит его слова "Интерфакс".
Лавров добавил, что при содействии России уже готовится новая госпрограмма социально-экономического развития на 2026–2030 годы, которая «даст дополнительный импульс раскрытию экономического потенциала республики».
В ходе переговоров с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барцицем Лавров подчеркнул, что Москва также продолжит комплексное взаимодействие с Абхазией, поддерживая ее развитие и безопасность. По его словам, это отвечает интересам обоих народов.
Глава МИД РФ сообщил, что Россия рассчитывает на дальнейшую модернизацию сервисной сферы и создание условий для привлечения частных инвестиций в Абхазию. Он отметил, что турпоток из России в республику вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, Лавров заявил о планах подписать программы межмидовских консультаций с Абхазией и Южной Осетией на 2026–2027 годы. По его словам, это позволит повысить эффективность внешнеполитической координации.
Да нам то зачем рассказывать - расскажи это дырке в бюджете. Или планируете южно-осетинов и абхазов увлечь "подвижными играми" на сопредельных территориях? Если так - то ладно, мясо оно всегда нужно...
Интересно, что по этому поводу скажут в Грузии?, по-моему они из-за этого (Абхазии и Южной Осетии), до сих пор не хотят подписывать договор о сотрудничестве с Россией.
«За чей счет банкет?»
Нафиг они нужны!!!
Что означает "поддержку" ??Это что,какие-то отдельные самостийные паханаты ?!?