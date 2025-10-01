Греф рассказал, зачем Сберу курорты и фонтаны

14:46 1.10.2025

Сбер инвестирует в создание и реставрацию российских курортов, сообщил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, открыв сессию «Человекоцентричные технологии. Что определяет развитие мегаполисов?» на международной конференции в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit. Знаковыми стали создание курортов мирового класса «Мрия» в Крыму и «Манжерок» на Алтае.

Сбер также уже много лет украшает города России светомузыкальными фонтанами.

«Это часть нашей миссии, часть нашей социальной ответственности. Изначально проект «Мрия» рождался как проект для наших сотрудников. Потом, увидев, что масштабы его сильно перерастают масштабы компании, мы решили построить лучший черноморский курорт в стране. И мы его уже создали. Мы построили лучшую винодельню в стране. И мы продолжаем развивать эту территорию, продолжаем развивать Крым», — приводит слова Грефа Газета.RU.

Также в планах дальнейшее развитие «Манжерока», чтобы сделать его лучшим горнолыжным курортом в мире.

«Недавно мы открыли очередной светомузыкальный фонтан в нашей стране, это для нас создание среды, в которой соединяются развлечение и образование, среды, которая будет бенчмарком толкать вперед молодежь, даря вдохновение людям с тем, чтобы они делали потрясающие вещи мирового уровня, — подчеркнул Греф. — И мы видим, как глаза у людей загораются. В этом году был потрясающий момент — открытие набережной и фонтана в Магадане, что радикально преобразовало город. На открытие пришли более 50 тыс. человек из 90 тыс. населения города».