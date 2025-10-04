Телеграм-каналы обязали добавлять бот РКН с правами администратора

12:48 4.10.2025

3 октября 2025 года Роскомнадзор сообщил, что во всех Telegram-каналах, зарегистрированных в реестре блогеров, появится специальный бот, который будет иметь статус администратора с ограниченными правами — бот сможет добавлять участников, но не сможет удалять канал, снимать права владельца или других администраторов.

В ведомстве пояснили, что запуск бота — обязательный этап процедуры регистрации канала с аудиторией более 10 тысяч подписчиков через портал «Госуслуги». После подачи заявления администратор должен активировать бот trustchannelbot и добавить его в список администраторов. Только после этого канал получает отметку «А+», подтверждающую успешное прохождение регистрации.

Напомним, с 1 ноября 2024 года администраторы Telegram-каналов с аудиторией от 10 тысяч человек обязаны регистрироваться через «Госуслуги» и передавать свои данные в Роскомнадзор. Без этого им запрещено размещать рекламу, принимать донаты, а другим каналам — делать репосты их публикаций.