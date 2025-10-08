Госдума отклонила проект об увеличении пособия при рождении ребенка

17:05 8.10.2025

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.

Как отмечали авторы законопроекта - группа депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", внесение документа инициировано в связи с наличием различных финансовых возможностей в субъектах РФ, в некоторых из которых существуют меньшие стимулы для рождения детей.

По мнению парламентариев, принятие данной меры позволило бы создать дополнительные стимулы для увеличения рождаемости во всех регионах России, а также помочь устранить существующее региональное неравенство.

С 1 февраля 2025 года размер этого пособия составляет 26 941,71 руб.