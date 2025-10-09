Песков заявил о серьезной паузе в диалоге по украинскому урегулированию
В диалоге по урегулированию на Украине возникла пауза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога", — приводит его слова РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле со стороны Киева так и не поступило.
Украинские власти сейчас не тяготеют к мирному процессу, им кажется, что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном, добавил Песков.
8 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что значительная часть положительного эффекта от саммита России и США на Аляске, направленного на продвижение урегулирования конфликта вокруг Украины, исчерпана. По его словам, потенциал, который был заложен в этих договоренностях, во многом был подорван действиями противников мирного процесса и сторонников продолжения конфликта "до последнего украинца", среди которых, как отметил дипломат, особенно выделяются европейские страны, пишет ТАСС.
