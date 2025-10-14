Песков: Россия продолжает СВО за неимением альтернатив
Россия ведет на Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который выступил с утверждением о "воинственном упрямстве" Москвы и пригрозил "расплатой", если та не "вернется за стол переговоров", пишет ТАСС.
"Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию", - подчеркнул представитель Кремля, указав, что Москва сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу.
"Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей", - заверил Песков.
Сначала сдайте Клинтона под суд. Вместе с Обамой и Байденом :-)
Не хотите?
Не о тех последствиях речь, по моему.
Томагавки неплохо сбиваются.
Но они переводят СВО в войну --- на другой уровень. Эта ракета может нести и ядерный заряд. А сказать заранее, что в конкретной, ракете за заряд, невозможно.. Есть и автоматика, которая может отреагировать..
Пока что ковровых или, например, даже специальных тактических бомбардировок никто не применял. Ударами по всей инфраструктуре тоже не баловались. А могут.
А это кому то нужно?
Украине негде покупать кабель? А как же весь мир?
Ты что-то имеешь против удобной отмазки? Мы можем делать с врагами то, что считаем нужным. И ни перед кем отчитываться не обязаны.
Мы всегда за мир после победы.