Песков: Россия продолжает СВО за неимением альтернатив

15:07 14.10.2025

Россия ведет на Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который выступил с утверждением о "воинственном упрямстве" Москвы и пригрозил "расплатой", если та не "вернется за стол переговоров", пишет ТАСС.

"Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию", - подчеркнул представитель Кремля, указав, что Москва сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу.

"Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей", - заверил Песков.