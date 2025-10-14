Песков: Россия продолжает СВО за неимением альтернатив

Стоп-кадр из видеотрансляции

Россия ведет на Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который выступил с утверждением о "воинственном упрямстве" Москвы и пригрозил "расплатой", если та не "вернется за стол переговоров", пишет ТАСС.

"Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию", - подчеркнул представитель Кремля, указав, что Москва сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу.

"Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей", - заверил Песков.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.10.2025, 23:02
    Гость: Да

    Не о тех последствиях речь, по моему.

    Томагавки неплохо сбиваются.

    Но они переводят СВО в войну --- на другой уровень. Эта ракета может нести и ядерный заряд. А сказать заранее, что в конкретной, ракете за заряд, невозможно.. Есть и автоматика, которая может отреагировать..

    Пока что ковровых или, например, даже специальных тактических бомбардировок никто не применял. Ударами по всей инфраструктуре тоже не баловались. А могут.

    А это кому то нужно?

  4. 14.10.2025, 22:42
    Гость: TY

    Ты что-то имеешь против удобной отмазки? Мы можем делать с врагами то, что считаем нужным. И ни перед кем отчитываться не обязаны.

Все комментарии (24)
