В ФСБ раскрыли, кто стоял за украинской операцией «Паутина» в России

Под непосредственным кураторством британской разведки СБУ провела операцию "Паутина", есть достоверные данные, что именно под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).

"Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле (2 июня сего года) была проведена операция СБУ "Паутина". Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии", - приводит слова Бортникова РИА Новости.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием "Паутина", в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет, напоминает Газета.RU.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

Минобороны РФ сообщало, что все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточняло ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала не было.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.10.2025, 17:42
    Гость: Багатоцільовий винищувач-перехоплювач

    Использование гражданской техники, чубатое отродье, таки, да, теракт.

  2. 16.10.2025, 17:40
    Гость: Багатоцільовий винищувач-перехоплювач

    Дооооооо, свинёнок. Видали эти видюшки. Самолёты с 2 кабинами, двухсторонние самолёты, раздваиваюхся на ходу людей и т.д. и т.п. Смешное ты...

  3. 16.10.2025, 17:18
    Гость: ABCD

    Кто то явно лукавит... Участие англичашек несомненно, сейчас кто вообще при прозрачных границах РФ не шакалит у нас? Тем более, что англичашки исторические враги Руси с примерно 1380г, когда князь Дмитрий Иванович Донской (а не Иван Грозный как у нас полагают) объявил Русь "третьим Римом" и наследницей Византии С тех пор англичанку плющит и колбасит не по детски.
    Англия объявила не объявленную войну Руси и России в любом виде.
    На счету англичан — смерть Ивана Грозного и его детей, Смута, убийства Павла I, Александра II, Александра III, революция 1917 года и расстрел царской семьи, а также множество других преступлений. В основе работы МИ-6 лежат традиции масонства, но и само масонство не более чем ширма для пресловутого «Комитета 300». Не секрет, что когда евреи бежали из Испании в 1492 году во исполнение Альгамбрского эдикта (Гранадского эдикта, Эдикта об изгнании), подписанного королевской четой Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской, то никто иной как королева Англии Елизавета I приютила их. Это были предки всех династий Ротшильдов, Морганов, Рокфеллеров, Якобсонов, Амшелей итд..
    Меня смущает один момент, то, что операция "паутина" под копирку совпадает с операцией моссад в Иране. С разницей менее 2-х месяцев. Тот же способ атаки- рой дронов наносит удар из замаскированных потолков фур, и просто зданий. "Заслуги" Лондона велики, не поспорить, а вот зачем обходить стороной роль израиля и моссад в этой операции? Это палево 101%! Патриций был бы недоволен?

  4. 16.10.2025, 17:01
    Гость: stalker

    Хорошо. Если за операцией "Паутина" стоят спецслужбы Британии, если их спецы из SAS напрямую воюют против нас, то почему мы не отвечаем им той же монетой ? Почему не устраиваем диверсии на территории самой Британии или на подконтрольных ей территориях ? Разве мы не знаем где находятся ее военные объекты на том же Кипре ? Их там полно. Почему не начать с них ? И не надо слов на тему "это не наш метод".Теперь должен быть наш. На удар отвечают ударом. Иначе бездействие за слабость станут воспринимать. И опять продолжится игра в одни ворота. В наши ворота.

  5. 16.10.2025, 16:40
    Гость: хохотун

    Они теперь будут гордиться немеряно!!! А по части потерь от "Паутины", так это всё есть в инете видюшками. Даже численное можно выяснить дотошно, чтобы этот не говорил про отсутствие потерь.

Все комментарии (33)
