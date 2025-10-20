В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за диверсии

17:30 20.10.2025

В Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение наказания за диверсионно-террористическую деятельность. Документ подписан 419 депутатами из всех фракций Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, сообщает "Российская газета".

Депутаты предлагают жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения. Для диверсионных преступлений предложено установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет.

Как сообщил один из авторов законопроекта, глава Комитета по безопасности Василий Пискарев, эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством России.