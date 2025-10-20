В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за диверсии
В Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение наказания за диверсионно-террористическую деятельность. Документ подписан 419 депутатами из всех фракций Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, сообщает "Российская газета".
Депутаты предлагают жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения. Для диверсионных преступлений предложено установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет.
Как сообщил один из авторов законопроекта, глава Комитета по безопасности Василий Пискарев, эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством России.
Они давно не скрываются. Сразу после подрывных операций Ельцина и Собчака.
"окружающая публика ограничивается добродушными смешками и похлопыванием по плечу"??? Это о ком?
Когда за воровство будет ужесточение?!!
Когда ловят шпиона или изменника, негодование публики не знает границ, она требует расстрела. А когда вор орудует на глазах у всех, расхищая государственное добро, окружающая публика ограничивается добродушными смешками и похлопыванием по плечу. Между тем ясно, что вор, расхищающий народное добро и подкапывающийся под интересы народного хозяйства, есть тот же шпион и предатель, если не хуже.
Страна должна знать своих врагов в лицо!!!