В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за диверсии

В Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение наказания за диверсионно-террористическую деятельность. Документ подписан 419 депутатами из всех фракций Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, сообщает "Российская газета".

Депутаты предлагают жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения. Для диверсионных преступлений предложено установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет.

Как сообщил один из авторов законопроекта, глава Комитета по безопасности Василий Пискарев, эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством России.

Комментарии читателей

  1. 20.10.2025, 21:21
    Гость: Все их давным-давно знают

    Они давно не скрываются. Сразу после подрывных операций Ельцина и Собчака.

  2. 20.10.2025, 21:02
    Гость: o!

    "окружающая публика ограничивается добродушными смешками и похлопыванием по плечу"??? Это о ком?

  4. 20.10.2025, 19:59
    Гость: И. Сталин

    Когда ловят шпиона или изменника, негодование публики не знает границ, она требует расстрела. А когда вор орудует на глазах у всех, расхищая государственное добро, окружающая публика ограничивается добродушными смешками и похлопыванием по плечу. Между тем ясно, что вор, расхищающий народное добро и подкапывающийся под интересы народного хозяйства, есть тот же шпион и предатель, если не хуже.

