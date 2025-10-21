Кремль ответил на сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Стоп-кадр из видеотрансляции

Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение CNN о том, что встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря Марко Рубио отложена. По данным телеканала, неизвестно, по какой причине она была перенесена.

«Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления с нашей и американской стороны <...> Точных сроков не было», — приводит слова Пескова РБК.

С аналогичным комментарием ранее выступил глава МИДа Сергей Рябков. По его словам, встреча в определенные сроки не планировалась, в связи с чем нельзя говорить о ее переносе или отмене.

Дипломат также заявил что дата встречи не обсуждалась в ходе недавней беседы Лаврова и Рубио. При этом Рябков не исключил еще одного телефонного разговора между ними.

После телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на украинское урегулирование. Собеседник телеканала CNN, знакомый с ситуацией посчитал, что после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио «российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса». Сейчас, убежден источник, Рубио едва ли одобрит встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет «Коммерсант»

В той же публикации CNN со ссылкой на представителя Белого дома утверждает, что встреча Лаврова и Рубио «пока отложена». По его словам, смена планов может быть связана с «разными ожиданиями» сторон от предстоящего разрешения российско-украинского конфликта. 

Накануне в Госдепе сообщили, что Лавров и Рубио по телефону обсудили шаги для реализации пониманий, которые были достигнуты в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Суд изъял у экс-судьи Верховного суда РФ Момотова активы на 9 млрд рублей
«Добровольцы закончились»: власти готовят «тихую» мобилизацию? Что скрывает законопроект о резервистах
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп и Путин договорились о встрече и новых переговорах
© KM.RU, Алексей Белкин
Виноват Чубайс? Электроэнергия для промышленности в ЕС оказалась дешевле, чем в РФ
Избранное
«Би-2», 6 июня, сцену СКК «Оренбуржье»
Код Дракона «Луна» (макси-сингл)
«Чем дальше – тем явственнее концепция умаления роли русского народа в жизни России демонстрирует свою губительность»
«Мотивы, толкнувшие руководство компартии на путь реформ, до конца остаются неясными»
Мара похвалила клуб, не поддавшийся «цифровым намордникам»
Subaru Forester e-Boxer: красота в симметрии
«Если ваши элиты волнуются из-за выборов в США – это не ваши элиты»
Лидер «Северного Флота» вспомнил о прадеде, гонявшем революционеров
«Перевод голосования в электронный формат даёт поистине бескрайние возможности тем, кто владеет цифровыми платформами»
Андрей Кудин «Я не грущу»
Мафия «Пистолет» (CD-переиздание)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации