Кремль ответил на сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

14:34 21.10.2025

Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение CNN о том, что встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря Марко Рубио отложена. По данным телеканала, неизвестно, по какой причине она была перенесена.

«Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления с нашей и американской стороны <...> Точных сроков не было», — приводит слова Пескова РБК.

С аналогичным комментарием ранее выступил глава МИДа Сергей Рябков. По его словам, встреча в определенные сроки не планировалась, в связи с чем нельзя говорить о ее переносе или отмене.

Дипломат также заявил что дата встречи не обсуждалась в ходе недавней беседы Лаврова и Рубио. При этом Рябков не исключил еще одного телефонного разговора между ними.

После телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на украинское урегулирование. Собеседник телеканала CNN, знакомый с ситуацией посчитал, что после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио «российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса». Сейчас, убежден источник, Рубио едва ли одобрит встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет «Коммерсант».

В той же публикации CNN со ссылкой на представителя Белого дома утверждает, что встреча Лаврова и Рубио «пока отложена». По его словам, смена планов может быть связана с «разными ожиданиями» сторон от предстоящего разрешения российско-украинского конфликта.

Накануне в Госдепе сообщили, что Лавров и Рубио по телефону обсудили шаги для реализации пониманий, которые были достигнуты в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.