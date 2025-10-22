Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина

Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством президента Владимира Путина, пишет РИА Новости. Президент на заседании с Генштабом подчеркнул, что тренировка прошла в плановом режиме.

На мероприятии запустили несколько межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Военные задействовали:

  • комплекс "Ярс" космодрома Плесецк;
  • подлодку "Брянск" в акватории Баренцева моря;
  • стратегические ракетоносцы Ту-95МС.


Пуски контролировались Национальным центром управления обороной. Тренировка позволила проверить уровень подготовки и практические навыки работы по управлению войсками.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.10.2025, 20:55
    Гость: Имрек

    Ну Синева с Ярсом это понятно. Но крылатые ракеты с Ту, зачем по мишеням изводить впустую? Какие-такие тренировки, когда практически каждую неделю боевые стрельбы идут.

  3. 22.10.2025, 20:36
    Гость: Вот это и пугает

    Беда коль пироги начнет печи сапожник а сапоги тачать пирожник...
    Взялся привычно рукамиводить тем, в чём он абсолютно не разбирается. И за что только не берётся, то гарантированно всегда терпит полный провал. А ведь ядерное оружие - это не забава всяких там питерских юристантов с замашками уличной шпаны, и баловство с ним может привести к глобальной мировой катастрофе.

  4. 22.10.2025, 19:52
    Гость: Поручик

    А что прервали то доклад Герасимова президенту? Нужно было далее сказать что в качестве учебных целей выбраны Лондон, Париж и Киев. Думаете кто то а Европе или США испугается проведения пустых испытаний.

  5. 22.10.2025, 19:45
    Гость: Мы вам покажем!

    Кремлевский деятель потренировался запускать ракеты. Ему наверно эта игра понравилсь. И тут же на весь мир об этом сообщил: Смотрите, мол, какой я великий и могущественный!. Думает, что напугал страны Запада еще советскими, заржавевшими ракетами, у которых давно закончился срок службы. Но на Западе его ядерные пугалки, которые уже давно распространяет по его указанию Медведев (Мендель), не воспринимают всерьез. Но тем не менее, опасно доверять таким властолюбителям ядерное лружие. Это когда-нибудь это может плохо кончится.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Патриарх Кирилл © KM.RU, Алексей Белкин
Патриарх Кирилл: конец человеческой цивилизации неизбежен
© KM.RU, Алексей Белкин
Виноват Чубайс? Электроэнергия для промышленности в ЕС оказалась дешевле, чем в РФ
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
FT узнала, что Трамп повышал голос на встрече с Путиным и угрожал уйти
Зеленский заявил, что не будет «дарить» России ДНР
Избранное
Алексей Козлов и Ансамбль Арсенал «Мир тесен»
Алекс Керви и Александр Аронов «Torff» (компакт-кассета)
АГ Фест, 11 ноября, «Высоцкий»
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
СOVID-19 мог быть создан на Украине в биолабораториях США
Паук из «Коррозии Металла» выбрал «Моральный кодекс»
Романтика провинциальных городов «Жить в хрущевке» (интернет-сингл)
Коля Стравинский «Недотрога» (интернет-сингл)
«Моральный кодекс», 30 ноября, «Мумий Тролль Music Bar»
«Ол инклюзив» для мигрантов: новые власти Германии раздадут паспорта всем желающим из Африки и Азии
N&B «В небесах идет снег»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации