Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина

Кремлевский деятель потренировался запускать ракеты. Ему наверно эта игра понравилсь. И тут же на весь мир об этом сообщил: Смотрите, мол, какой я великий и могущественный!. Думает, что напугал страны Запада еще советскими, заржавевшими ракетами, у которых давно закончился срок службы. Но на Западе его ядерные пугалки, которые уже давно распространяет по его указанию Медведев (Мендель), не воспринимают всерьез. Но тем не менее, опасно доверять таким властолюбителям ядерное лружие. Это когда-нибудь это может плохо кончится.