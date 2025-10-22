Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством президента Владимира Путина, пишет РИА Новости. Президент на заседании с Генштабом подчеркнул, что тренировка прошла в плановом режиме.
На мероприятии запустили несколько межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Военные задействовали:
- комплекс "Ярс" космодрома Плесецк;
- подлодку "Брянск" в акватории Баренцева моря;
- стратегические ракетоносцы Ту-95МС.
Пуски контролировались Национальным центром управления обороной. Тренировка позволила проверить уровень подготовки и практические навыки работы по управлению войсками.
начал?
Ну Синева с Ярсом это понятно. Но крылатые ракеты с Ту, зачем по мишеням изводить впустую? Какие-такие тренировки, когда практически каждую неделю боевые стрельбы идут.
Беда коль пироги начнет печи сапожник а сапоги тачать пирожник...
Взялся привычно рукамиводить тем, в чём он абсолютно не разбирается. И за что только не берётся, то гарантированно всегда терпит полный провал. А ведь ядерное оружие - это не забава всяких там питерских юристантов с замашками уличной шпаны, и баловство с ним может привести к глобальной мировой катастрофе.
А что прервали то доклад Герасимова президенту? Нужно было далее сказать что в качестве учебных целей выбраны Лондон, Париж и Киев. Думаете кто то а Европе или США испугается проведения пустых испытаний.
Кремлевский деятель потренировался запускать ракеты. Ему наверно эта игра понравилсь. И тут же на весь мир об этом сообщил: Смотрите, мол, какой я великий и могущественный!. Думает, что напугал страны Запада еще советскими, заржавевшими ракетами, у которых давно закончился срок службы. Но на Западе его ядерные пугалки, которые уже давно распространяет по его указанию Медведев (Мендель), не воспринимают всерьез. Но тем не менее, опасно доверять таким властолюбителям ядерное лружие. Это когда-нибудь это может плохо кончится.