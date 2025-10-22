В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", — приводит его слова РИА Новости.
Песков подчеркнул, что проведение саммита было обоюдным желанием президентов, а его организация окружена большим количеством сплетен и пересудов.
"В большей своей части это коренным образом не соответствует действительности", — добавил он.
Накануне корреспондент NBC Гаррет Хааке со ссылкой на чиновника Белого дома и еще несколько американских СМИ сообщил, что подготовка саммита президентов России и США в настоящее время "приостановлена". По данным источника корреспондента NBC, американский лидер в настоящее время не видит готовности сторон к продвижению в вопросе урегулирования
Ни Китай ни Трамп евроазийцам не указ. Мы решили извести тех кто считает Россия для русских - и мы это сделаем. Даже если Китай и Трамп будут умолять о мире
Когда и где?
Встречу отменил Лавров. Он четко сказал Рубио: "Мы будем идти до конца пока не достигнем своей цели." Так о чем говорить в Будапеште?
неоднократно демонстрировал свою смелость.
И на сей раз всё будет ОК в случае обеспечения безопасности.
Решение о поездке принимается весьма взвешенно о обдуманно.
Так он был бы рад с янки договориться. Но его спонсор, Китай, отмашку не даёт. Но и поиметь томагавки по своим НПЗ очень не хочется. Но в Буду или там Пешт он не поедет. Не тот по натуре. Забоится. Даже в Станбул или Анкару не щагнёт. И в арабские тоже не сунется.