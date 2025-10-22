В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии

18:08 22.10.2025

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", — приводит его слова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что проведение саммита было обоюдным желанием президентов, а его организация окружена большим количеством сплетен и пересудов.

"В большей своей части это коренным образом не соответствует действительности", — добавил он.

Накануне корреспондент NBC Гаррет Хааке со ссылкой на чиновника Белого дома и еще несколько американских СМИ сообщил, что подготовка саммита президентов России и США в настоящее время "приостановлена". По данным источника корреспондента NBC, американский лидер в настоящее время не видит готовности сторон к продвижению в вопросе урегулирования