В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии

Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", — приводит его слова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что проведение саммита было обоюдным желанием президентов, а его организация окружена большим количеством сплетен и пересудов.

"В большей своей части это коренным образом не соответствует действительности", — добавил он.

Накануне корреспондент NBC Гаррет Хааке со ссылкой на чиновника Белого дома и еще несколько американских СМИ сообщил, что подготовка саммита президентов России и США в настоящее время "приостановлена". По данным источника корреспондента NBC, американский лидер в настоящее время не видит готовности сторон к продвижению в вопросе урегулирования

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.10.2025, 23:42
    Гость: Мы и сами не лыком шиты

    Ни Китай ни Трамп евроазийцам не указ. Мы решили извести тех кто считает Россия для русских - и мы это сделаем. Даже если Китай и Трамп будут умолять о мире

  3. 22.10.2025, 23:15
    Гость: Jeff

    Встречу отменил Лавров. Он четко сказал Рубио: "Мы будем идти до конца пока не достигнем своей цели." Так о чем говорить в Будапеште?

  4. 22.10.2025, 22:32
    Гость: Президент России

    неоднократно демонстрировал свою смелость.
    И на сей раз всё будет ОК в случае обеспечения безопасности.
    Решение о поездке принимается весьма взвешенно о обдуманно.

  5. 22.10.2025, 21:36
    Гость: не стесняюсь ответить

    Так он был бы рад с янки договориться. Но его спонсор, Китай, отмашку не даёт. Но и поиметь томагавки по своим НПЗ очень не хочется. Но в Буду или там Пешт он не поедет. Не тот по натуре. Забоится. Даже в Станбул или Анкару не щагнёт. И в арабские тоже не сунется.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп и Путин договорились о встрече и новых переговорах
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
В Кремле прокомментировали выбор Венгрии как места встречи Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
FT узнала, что Трамп повышал голос на встрече с Путиным и угрожал уйти
Дональд Трамп и Владимир Зеленский © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп отказал Зеленскому в поставке дальнобойных ракет Tomahawk
Избранное
Проблема вассалитета: США напомнили Франции её место
Цыгэнг «Нытье» (интернет-сингл)
«Утрата доверия к собственному руководству – едва ли не худшее, что может с обществом воюющей державы произойти»
«СерьГа», 8 сентября, «16 Тонн»
«Конец Фильма» открыл новую эру, обнаружив Илью Муромца в каждом из нас
«Все разбежались от нас при Ельцине. Но не спешат к нам и при Путине, пока мы все еще остаемся в парадигме: мы идем на Запад»
MOSKWITCH «Могилы на море» (интернет-сингл)
«Воскресение», 30 января, «ГлавКлуб»
Как Нетаниягу потерял американских евреев
Ход Небензей. Россия возглавила бунт против «прививочников» в Генассамблее ООН
Синдром дефицита внимания и гиперактивности
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации