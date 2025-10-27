В Петербурге задержали банду, пытавшуюся похитить футболиста «Зенита»

В Санкт-Петербурге задержаны четверо мужчин, которых подозревают в попытках похищения и разбое, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

По данным следствия, 23 октября злоумышленники предприняли попытку похитить мужчину у дома на улице Вязовой. Как утверждают источники РБК и издания «Фонтанка», речь идёт о 27-летнем полузащитнике футбольного клуба «Зенит» Андрее Мостовом. Нападавшие пытались силой затолкать спортсмена в иномарку, однако мужчине удалось отбиться при помощи хоккеиста Александра Гракуна, который оказался рядом.

Спустя два дня, по версии СК, те же лица похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. По данным СМИ, жертвой стал 50-летний предприниматель Сергей Селегень — зять бывшего председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга и депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Следователи установили, что преступники заставили Селегеня перевести им более 200 тысяч рублей и потребовали ещё 10 миллионов. В результате совместной операции сотрудников Следственного комитета, МВД и ФСБ потерпевший был освобождён, а предполагаемые участники преступной группы — задержаны.

Против них возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, разбое и покушении на похищение (п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126, ст. 162 и ч.3 ст.30 п.«а» ч.2 ст.126 УК РФ).

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанные причастны как к нападению на известного спортсмена, так и к похищению предпринимателя. Расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и возможную связь подозреваемых с другими эпизодами.

  1. 27.10.2025, 13:48
    Гость: Тверь.

    В Твери из зала суда был освобожден мигрант из Азербайджана, сбивший четырех человек.
    Его выпустили под запрет определенных действий, написал телеграм-канал Readovka. Приезжий водитель совершил наезд на людей на остановке, включая семилетнего ребенка. В результате обе сотрудницы полиции находятся в коме, мальчик с матерью остаются в больнице с травмами разной тяжести.

  4. 27.10.2025, 12:03
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Ничего удивительного,у определенного народа ,похощение людей,это промысел,народные традиции(к тому-же Кремль сам им и потакает )

