Россия и Индия ведут переговоры о гарантиях для индийских трудовых мигрантов

Россия и Индия намерены подписать соглашение, направленное на защиту прав растущего числа индийских рабочих, трудоустроенных в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Economic Times.

Документ планируется утвердить на ежегодном двустороннем саммите в Нью-Дели в декабре. Соглашение будет способствовать увеличению числа индийских граждан, работающих в России. Сейчас индийские мигранты уже заняты в строительстве и текстильной промышленности, однако, по оценкам экспертов, спрос растет на специалистов в сфере машиностроения и электроники.

Согласно квоте, установленной российским Минтрудом, к концу 2025 г. в стране будет трудоустроено более 70 000 индийцев.

Эксперты отмечают, что растущая индийская диаспора может стать новым опорным элементом партнерства между Москвой и Нью-Дели. Параллельно развивается и экономическое сотрудничество, отмечает издание. Индия в этом году импортировала из России рекордные объемы золота и алмазов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2025, 17:52
    Гость: ГостьВ

    Европеец.
    Самоназвание.
    Культуртрегер.
    Эти европейцы, с маленькой буквы, двух основных видов имеются (подвидов несть числа)- колонизаторы и прихлебатели. Колонизаторы грабят открыто, с огнем и мечом...
    Этот евр. из прихлебателей - типа некоторые малые народы и не удавшиеся колонизаторы, которые по мере сил гадят и наводят тень на плетень, гложет их зависть, ненависть и своя несостоятельность.
    Конкретно этот, возможно, чех, еврей или по рождению русский, но по убеждению и действиям гад подколодный, перевертыш, скурвившийся и бежавший припрыжку в свободный от правды мир пакостник и завистник.
    Член касты недругов, врагов России.

  4. 10.11.2025, 16:10
    Гость: Сложность заключается в том, что закон пока еще не принят

    Мы не успеем оглянуться. Ради прибыли в карман это быстро.

  5. 10.11.2025, 16:08
    Гость: Вас видимо тут

    не учили, неблагонадежные граждане, что мигранты это тяжкое наследие советского режима ?

Все комментарии (29)
Выбор читателей
Медведев: чем больше Запад вливает в Киев, тем больше земель вернется в РФ
Стоп-кадр из видеотрансляции
Пол Робертс: Путину пора заканчивать миндальничать с Западом, чтобы не доводить дело до ядерной оплеухи
Путин обвинил западные спецслужбы в попытках раскачать Россию изнутри
© KM.RU, Петр Чайников
Две революции, два итога…
Избранное
«Новые дикари. Ещё недавно, почти вчера, умение писать было базой всякого образования»
Добрые поступки «Твари добро»
«Они ничем не отличаются от бандитов»: когда запретят коллекторов в России
Следующей жертвой Зеленского станет украинский язык
«Власть в первую очередь печется о самых жадных и богатых – о бизнесе. Во вторую – о самых бедных и несчастных»
Гражданская оборона «Анархия в НГУ» (винил)
Что такое цемент: история, химия и промышленность
Группа «Бостонское чаепитие» предложила заниматься любовью, а не войной
MOSKWITCH «Чернобелый» (интернет-релиз)
Горшенев, 6 февраля, ДК «Машиностроитель» (Петрозаводск)
Uratsakidogi «Семки зла» (интернет-ЕР)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации