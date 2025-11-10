Белорусы получили право участвовать в российских муниципальных выборах

23:51 10.11.2025

Официальный портал правовых актов РФ опубликовал 10 ноября вступивший в силу Протокол о внесении изменений в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан. Этот документ дает право гражданам Белоруссии, постоянно проживающим на территории РФ, избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Аналогичная возможность предоставлена россиянам, живущим в Белоруссии, пишет "Коммерсант".

Протокол был подписан президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 13 марта 2025 года, ратифицирован обоими парламентами и вступил в силу после обмена письменными уведомлениями о выполнении сторонами "необходимых внутригосударственных процедур".

Как сообщала замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева в ходе рассмотрения соглашения в Госдуме, Россия со вступлением в силу протокола приобретает порядка 26,5 тыс. новых избирателей на местном уровне, Белоруссия — свыше 95 тыс.

В 2026 году в России пройдут выборы в Госдуму, однако на них действие протокола не распространяется, поскольку его нормы касаются исключительно муниципальных выборов.