Нейросети в Петербурге начали отслеживать сосульки на крышах

Петербургские нейросетевые комплексы "Городовой" переключились на зимний режим работы. В связи с температурными качелями государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга потребовала от собственников зданий не допустить образования наледи на крышах.

"Требование в автоматическом режиме проконтролируют восемь мобильных нейросетевых комплексов "Городовой". С выпадением осадков в них включили функцию по выявлению наледи и снежных шапок на кровлях нежилых зданий. При фиксации нарушения собственнику назначается штраф в размере 100 тысяч рублей", - цитирует сообщение пресс-службы городской администрации "Интерфакс".

Уточняется, что специалисты ГАТИ научили искусственный интеллект распознавать сосульки на крышах в конце прошлой зимы. За непродолжительный срок применения системы удалось выявить проблемы у 21 собственника, которым назначили штрафы в общей сложности на 2,1 млн рублей.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (5)
Выбор читателей
ФСБ сорвала операцию украинской и британской разведок по угону МиГ-31
Новый удар по остаткам цифровой свободы. Как теперь РКН будет блокировать интернет
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков: коррупция пожирает Украину изнутри
Слежка вместо поддержки? Семьи возьмут под финансовый колпак
Избранное
«Пилот», 3 ноября, Base
Stahlmann «Quarz»
Сталин, церковь, сверхмодерн
Кинопремьера «Я иду играть»: ножиком рисует «синего кита»
Топ-6 способов укрепления ногтей
Кризалис «Колодцы» (интернет-релиз)
Mors Principium Est «Seven»
Черный Лукич «Ледяные каблуки» (2 CD)
ЙОРШ «Мой город будет стоять» (интернет-сингл)
Алексей Горшенев вывел персональную формулу счастья
«Конец Фильма» открыл новую эру, обнаружив Илью Муромца в каждом из нас
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации