Нейросети в Петербурге начали отслеживать сосульки на крышах

17:17 17.11.2025

Петербургские нейросетевые комплексы "Городовой" переключились на зимний режим работы. В связи с температурными качелями государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга потребовала от собственников зданий не допустить образования наледи на крышах.

"Требование в автоматическом режиме проконтролируют восемь мобильных нейросетевых комплексов "Городовой". С выпадением осадков в них включили функцию по выявлению наледи и снежных шапок на кровлях нежилых зданий. При фиксации нарушения собственнику назначается штраф в размере 100 тысяч рублей", - цитирует сообщение пресс-службы городской администрации "Интерфакс".

Уточняется, что специалисты ГАТИ научили искусственный интеллект распознавать сосульки на крышах в конце прошлой зимы. За непродолжительный срок применения системы удалось выявить проблемы у 21 собственника, которым назначили штрафы в общей сложности на 2,1 млн рублей.