В Балашихе мать призналась в убийстве своего шестилетнего ребенка

© KM.RU, Алексей Белкин

В подмосковной Балашихе следователи задержали местную жительницу по подозрению в убийстве ее шестилетнего сына (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе женщина написала явку с повинной, но не смогла объяснить причины своего поступка, пишут "Ведомости" со ссылклой на пресс-службу регионального СУ СК.

По предварительным данным, трагедия произошла в квартире, где мать находилась вместе с ребенком. После убийства она расчленила тело мальчика и избавилась от доказательств, выбросив фрагменты тела в Гольяновский пруд в Москве.

По данным РИА Новости, речь идет о 31-летней Елене Цуцковой, уроженке города Заречного Пензенской области. Как рассказали агентству в правоохранительных органах, женщине диагностировали шизофрению, она не раз проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики. У нее есть старшая дочь, которая осталась жить с отцом после того, как родители разошлись.

В воскресенье рабочие нашли в Гольяновском пруду рюкзак с фрагментом тела несовершеннолетнего. По сообщениям Telegram-каналов, в нем лежала голова мальчика, различные бумажки и мелкий мусор. Водолазы прочесали водоем, но больше ничего не нашли.

Рюкзак с фрагментом тела ребенка. Фото: соцсети

В этот же день в полицию обратилась бабушка погибшего, заявив, что ее внука увел из дома сожитель матери, информация о котором пока не подтвердилась.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств. Были осмотрены место происшествия и изъяты вещественные доказательства, в том числе ножи. Для установления всех обстоятельств дела назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и криминалистическая экспертизы

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2025, 20:01
    Гость: Где была полиция?

    Мать психически больная, наркоманка, и двое детей, а куда смотрели хваленые соц службы, полиция, участковый? Не видели ничего? или это и есть реальный уровень работы полиции, ничего не делать,ничего не видеть, только бизнес.

  3. 17.11.2025, 19:44
    Гость: Именно.

    И чтоб вашему соседу ничего не могло прийти в голову,её надо откусить,
    Превентивно.

  4. 17.11.2025, 17:01
    Гость: Наталия

    Больной человек, к тому же обдолбанная, что с неё взять. Страшно, что таких не изолируют, да ещё и детей им доверяют. Тут вина системы, когда для экономии психов перестали изолировать. Мы все заложники, кто знает, кто у нас за стенкой живёт и что ему в голову взбредёт?

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков: коррупция пожирает Украину изнутри
В Госдуме определили национальность Чебурашки
Слежка вместо поддержки? Семьи возьмут под финансовый колпак
Импортозамещение оказалось более сложной задачей, чем предполагалось
Избранное
Лидер «Крематория» полюбил «кривую» Москву после концерта на крыше
Владимир Кузьмин «Легенды русского рока»
Паническая атака «Основы любви и промышленной безопасности»
«Наше общество совершенно несерьёзно относится к военным приготовлениям Европы против нас»
Бомж «Презумпция виновности»
Путин выступил на «Валдае»: Угрозы Западу от «цифрового» президента?
«Дагестанский прыжок» и его последствия. Часть вторая
Пилот «Джоконда» (переиздание)
Виталий Аверьянов «Русская идея. Первый час песен»
«Президентские выборы в Белоруссии продемонстрировали нечто запредельное – голосование при введенных в столицу армейских частях»
Управление коммерческим циклом продаж
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации