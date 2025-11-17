В Балашихе мать призналась в убийстве своего шестилетнего ребенка
В подмосковной Балашихе следователи задержали местную жительницу по подозрению в убийстве ее шестилетнего сына (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе женщина написала явку с повинной, но не смогла объяснить причины своего поступка, пишут "Ведомости" со ссылклой на пресс-службу регионального СУ СК.
По предварительным данным, трагедия произошла в квартире, где мать находилась вместе с ребенком. После убийства она расчленила тело мальчика и избавилась от доказательств, выбросив фрагменты тела в Гольяновский пруд в Москве.
По данным РИА Новости, речь идет о 31-летней Елене Цуцковой, уроженке города Заречного Пензенской области. Как рассказали агентству в правоохранительных органах, женщине диагностировали шизофрению, она не раз проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики. У нее есть старшая дочь, которая осталась жить с отцом после того, как родители разошлись.
В воскресенье рабочие нашли в Гольяновском пруду рюкзак с фрагментом тела несовершеннолетнего. По сообщениям Telegram-каналов, в нем лежала голова мальчика, различные бумажки и мелкий мусор. Водолазы прочесали водоем, но больше ничего не нашли.
Рюкзак с фрагментом тела ребенка. Фото: соцсети
В этот же день в полицию обратилась бабушка погибшего, заявив, что ее внука увел из дома сожитель матери, информация о котором пока не подтвердилась.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств. Были осмотрены место происшествия и изъяты вещественные доказательства, в том числе ножи. Для установления всех обстоятельств дела назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и криминалистическая экспертизы
Мать психически больная, наркоманка, и двое детей, а куда смотрели хваленые соц службы, полиция, участковый? Не видели ничего? или это и есть реальный уровень работы полиции, ничего не делать,ничего не видеть, только бизнес.
Балашиха , опять Балашиха
И чтоб вашему соседу ничего не могло прийти в голову,её надо откусить,
Превентивно.
Больной человек, к тому же обдолбанная, что с неё взять. Страшно, что таких не изолируют, да ещё и детей им доверяют. Тут вина системы, когда для экономии психов перестали изолировать. Мы все заложники, кто знает, кто у нас за стенкой живёт и что ему в голову взбредёт?
Зато не аборт, надо больше плодится, так демографию поднимем