В Балашихе мать призналась в убийстве своего шестилетнего ребенка

13:16 17.11.2025

В подмосковной Балашихе следователи задержали местную жительницу по подозрению в убийстве ее шестилетнего сына (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе женщина написала явку с повинной, но не смогла объяснить причины своего поступка, пишут "Ведомости" со ссылклой на пресс-службу регионального СУ СК.

По предварительным данным, трагедия произошла в квартире, где мать находилась вместе с ребенком. После убийства она расчленила тело мальчика и избавилась от доказательств, выбросив фрагменты тела в Гольяновский пруд в Москве.

По данным РИА Новости, речь идет о 31-летней Елене Цуцковой, уроженке города Заречного Пензенской области. Как рассказали агентству в правоохранительных органах, женщине диагностировали шизофрению, она не раз проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики. У нее есть старшая дочь, которая осталась жить с отцом после того, как родители разошлись.

В воскресенье рабочие нашли в Гольяновском пруду рюкзак с фрагментом тела несовершеннолетнего. По сообщениям Telegram-каналов, в нем лежала голова мальчика, различные бумажки и мелкий мусор. Водолазы прочесали водоем, но больше ничего не нашли.

Рюкзак с фрагментом тела ребенка. Фото: соцсети

В этот же день в полицию обратилась бабушка погибшего, заявив, что ее внука увел из дома сожитель матери, информация о котором пока не подтвердилась.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств. Были осмотрены место происшествия и изъяты вещественные доказательства, в том числе ножи. Для установления всех обстоятельств дела назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и криминалистическая экспертизы