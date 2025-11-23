Порядка 60 тыс. человек уехали из Белгородской области за годы СВО

14:00 23.11.2025

На фоне обстрелов ВСУ Белгородскую область могли покинуть как минимум 60 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время пресс-конференции.

По его словам, такие выводы были сделаны по количеству ОМС, открепленных от местных медицинских учреждений.

«У нас порядка 60 тыс. человек, которые открепились. <…> В первую очередь это те, кто живет в приграничье, и у кого дети», — приводит слова Гладкова Газета.RU.

Тем не менее, он выразил уверенность, что после окончания специальной военной операции 90% из уехавших из области вернутся. Гладков добавил, что такие выводы он делает, глядя на отношение людей к своей родной земле.