Порядка 60 тыс. человек уехали из Белгородской области за годы СВО
На фоне обстрелов ВСУ Белгородскую область могли покинуть как минимум 60 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время пресс-конференции.
По его словам, такие выводы были сделаны по количеству ОМС, открепленных от местных медицинских учреждений.
«У нас порядка 60 тыс. человек, которые открепились. <…> В первую очередь это те, кто живет в приграничье, и у кого дети», — приводит слова Гладкова Газета.RU.
Тем не менее, он выразил уверенность, что после окончания специальной военной операции 90% из уехавших из области вернутся. Гладков добавил, что такие выводы он делает, глядя на отношение людей к своей родной земле.
Найдём кем заселить. Весь мир с нами кроме европеоидов. Разовьём многонациональность
в соседние страны-это другое.От мобилизации.
Из приграничных областей России уезжают чаще всего где поспокойнее внутри,
а не за границу. Кому средства позволяют, покупают жильё.
Такие могут и вернуться,если жильё сохранилось.
Бедный Гладков,как он со всем справляется.
ведь это территория России...
Одна бабка сказала?
Это секретно, но пять "милиионов в Грузию", до этого даже британская разведка не додумается! А про "распад союза" - это ты методичку перепутал