Правительство поддержало эксперимент с передвижными аптеками
Правительство России дало положительную оценку законопроекту о запуске федерального эксперимента по торговле лекарствами через мобильные аптечные пункты. Как пишет ТАСС, инициатива предусматривает организацию аптек на базе автомобилей для населённых пунктов, где нет стационарных аптек и лицензированных ИП.
Документ, предложенный депутатом Евгением Нифантьевым, предлагает провести эксперимент с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. Участие регионов будет определяться распоряжением правительства по запросу губернаторов. Передвижной пункт будет считаться подразделением аптечной организации и получит ограниченный перечень разрешённых к продаже препаратов — без психотропных, сильнодействующих, спиртосодержащих свыше 25% и требующих хранения ниже 15 градусов.
Региональные власти смогут устанавливать свои условия участия, формировать список точек, определять маршруты и графики работы мобильных аптек.
Кабмин поддержал идею, отметив, что она улучшит доступ к лекарствам в малонаселённых и труднодоступных территориях. При этом правительство настаивает на уточнении требований к оборудованию мобильных аптек и правил включения в эксперимент, а также на приведении сроков вступления закона в соответствие с федеральными нормами.
Ранее подобные пилоты уже проводились в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях.
21 век, а у нас "Бременские передвижные аптеки". Возвращение в детство, в деревню бабушкам керосин привозили...
Любых пилюлек и прочего медтовара всегда будет не более двух упаковок.Продал,колега поднесет новую партию,заберёт наличку и привет налоговой.Кроме того комфортно сбывать контрафакт,сегодня тачанка была а завтра ее уже нет,ищи ветра в поле.
Бабки будут к приезду аптеки собираться, смотреть. кто какие лекарства купил, а потом по всей деревне сплетни разносить. Обсуждать, кто от чего лечится.
голосования на пеньках, ничего не удивляет.
Медицинский табор. Враз всем полегчает