Правительство поддержало эксперимент с передвижными аптеками

09:10 24.11.2025

Правительство России дало положительную оценку законопроекту о запуске федерального эксперимента по торговле лекарствами через мобильные аптечные пункты. Как пишет ТАСС, инициатива предусматривает организацию аптек на базе автомобилей для населённых пунктов, где нет стационарных аптек и лицензированных ИП.

Документ, предложенный депутатом Евгением Нифантьевым, предлагает провести эксперимент с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. Участие регионов будет определяться распоряжением правительства по запросу губернаторов. Передвижной пункт будет считаться подразделением аптечной организации и получит ограниченный перечень разрешённых к продаже препаратов — без психотропных, сильнодействующих, спиртосодержащих свыше 25% и требующих хранения ниже 15 градусов.

Региональные власти смогут устанавливать свои условия участия, формировать список точек, определять маршруты и графики работы мобильных аптек.

Кабмин поддержал идею, отметив, что она улучшит доступ к лекарствам в малонаселённых и труднодоступных территориях. При этом правительство настаивает на уточнении требований к оборудованию мобильных аптек и правил включения в эксперимент, а также на приведении сроков вступления закона в соответствие с федеральными нормами.

Ранее подобные пилоты уже проводились в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях.