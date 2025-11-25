В Россию завезли сотни килограммов поддельной черной икры из Китая

В Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая, товар уже активно распространяется в рознице и интернете, пишет News.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Продукцию выдают за оригинальную, но продают по цене в десятки раз ниже рыночной.

В Telegram создали онлайн-магазины, накрутили подписчиков и положительные отзывы, а затем начали массово рассылать объявления в локальные чаты. Фальшивку предлагают по цене около 200 рублей за 100 граммов, тогда как настоящая икра стоит не менее 10 тыс. за тот же объем. Оплата принимается исключительно переводом на карту, и некоторые покупатели уже столкнулись с блокировкой своих банковских счетов.

Ранее заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в России фиксируют новые случаи продажи поддельной китайской икры, которую выдают за астраханскую черную. По его словам, сотрудники ФСБ уже пресекли деятельность нескольких групп, которые наладили нелегальные поставки китайской подделки, но полностью проблему искоренить пока не удалось.

  2. 25.11.2025, 16:12
    Гость: Александр

    Нет такого преступления, на которое не пойдёт бизнес ради 300-1000-5000% прибыли.

  3. 25.11.2025, 16:10
    Гость: Китайцы

    могут подделать всё (вплоть до атомного ядра) и качеством лучше оригинала, но для внутреннего пользования, а за рубеж идет второй сорт. Для 13:40 ну подаренному коню в зубы не смотрят, качество должен оценивать покупатель, а контрабанду контролировать государство (Европа наглядно показывает как отлавливается "крупная рыба" при этом наркомания прогрессирует). Тут немного смешали качство и контрабанду товара, Китай не та страна, котрая живет за счет контрабанды.

  5. 25.11.2025, 15:33
    Гость: ABCD

    Имитированная чёрная икра, да и красная. Её полно в любом магазине РФ.
    Зачем ещё и китайская нужна?

Горшенев «Мгновение» (интернет-сингл)
Фиги «Малыш» (интернет-сингл)
